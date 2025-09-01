Suscríbete a
Paso a nivel / Estación de Miranda de Ebro

La vida en tren

El ferrocarril evoca los sueños de la infancia y una forma de viajar que está a punto de desaparecer

La estación de tren de la localidad burgalesa de Miranda de Ebro
Pedro García Cuartango

Pedro García Cuartango

Los silbidos de las máquinas de vapor todavía ejercen en mí la atracción de la sirena de Escila que obligó a Ulises a tapar los oídos de su tripulación. Los sigo oyendo con la misma nitidez que en mi infancia, cuando me negaba a ... comer sin escuchar antes el pitido del correo de la una. A punto de ingresar en la vejez, aquellos trenes ya no existen. Hace mucho tiempo que dejaron de circular por unas vías hoy casi muertas. El bullicio y la vida de la estación de Miranda de Ebro en los años 60 contrastan con el silencio y la quietud que reinan ahora en sus andenes.

