Suscríbete a
ABC Cultural
Tenis
La máquina es Alcaraz: avasalla a Sinner y levanta su sexto Grand Slam en el US Open

Paso a nivel

De Bilbao a Ferrol: Ulises en el Cantábrico

El viaje de 650 kilómetros por vía estrecha era una aventura en la que el tiempo se detenía

Estación de Miranda de Ebro: la vida en tren

Küstrin: un pasado sin huellas

De Bilbao a Ferrol: Ulises en el Cantábrico
Javier Cotera
Pedro García Cuartango

Pedro García Cuartango

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Aquel agosto de 1988 terminó la guerra entre Irán e Irak, hubo un terremoto que devastó la India y Nepal y Bin Laden fundó Al Qaida. Lejos del mundanal ruido, disfruté de un viaje que, mucho tiempo después, reaparece en mis ... sueños. El tren, las estaciones, las paradas y el paisaje del trayecto entre Bilbao y Ferrol que realizaban los Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE) tienen el mismo efecto para mí que la magdalena proustiana.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app