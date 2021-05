LA DOLCE VITA Eça de Queiroz, en la estela de Flaubert Reino de Cordelia recupera una deliciosa novela póstuma de José María Eça de Queiroz, donde el asunto del adulterio se impregna de retranca lusitana

Fernando R. Lafuente Actualizado: 27/05/2021 00:35h

Los celos que «aún del aire matan», el adulterio -que término tan lejano hoy-, su proyección en la literatura decimonónica, constituyeron uno de los asuntos si no preferidos, si frecuentados por novelistas, libelistas y público en general. Gustave Flaubert se llevó la palma (y un juicio) con ‘Madame Bovary’. La mecha prendió rápidamente y fueron legión, por aquí también, en esa obra cumbre de la novelística española que es ‘La regenta’, de Leopoldo Alas «Clarín», y otras menos cumbres. No era la moda, era la obsesión. No es lo mismo.

José María Eça de Queiroz (Póvoa de Varzim, 1845-París 1900), a nadie sorprenderá, es uno de los grandes novelistas europeos de la segunda mitad del siglo XIX. Junto a