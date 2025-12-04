Suscríbete a
ABC Cultural
Última hora
Telefónica propone bajar un 5% la afectación del ERE en tres filiales, pero los sindicatos lo ven «insuficiente»

PALABRAS CONTADAS

Muñoz Seca, Cyrano en Paracuellos

Tengo la íntima convicción de que sus últimas palabras frente al pelotón de fusilamiento son un reflejo de la escena final de Cyrano de Bergerac

Otros artículos del autor

Muñoz Seca, Cyrano en Paracuellos
Jesús García Calero

Jesús García Calero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Conocemos bien las últimas horas de Pedro Muñoz Seca, justo antes de su asesinato en las sacas de Paracuellos del Jarama, en noviembre de 1936. Por ejemplo, la emocionante despedida por carta que escribió a su mujer, lamentando que, obligado, tenía que salir ' ... de viaje'.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app