Conocemos bien las últimas horas de Pedro Muñoz Seca, justo antes de su asesinato en las sacas de Paracuellos del Jarama, en noviembre de 1936. Por ejemplo, la emocionante despedida por carta que escribió a su mujer, lamentando que, obligado, tenía que salir ' ... de viaje'.

Le despojaron del abrigo, el reloj y la cartera. Le dejaron sólo un pañuelo. Él dio muestras de entereza (había soportado la pantomima del interrogatorio y se preparó a conciencia para dejar este mundo en paz, pese a todo).

Frente al odio humillante, también supo mantener el sentido del humor hasta llegar frente al pelotón de fusilamiento. Es sabido que les dijo: «Me lo habéis quitado todo, la familia, la libertad, y hasta la vida; pero hay algo que no me podéis quitar: el miedo».

Para mí esa frase es un enigma, siempre lo fue, para el cual sólo he encontrado una solución, y procede -cómo no- de una obra inmortal del teatro francés. Tengo la íntima convicción de que es un reflejo de la escena final de Cyrano de Bergerac, escrita por el gran Edmond Rostand.

En ella, al viejo poeta y espadachín vencido le asaltan todos sus fracasos y olvidos, sus resentimientos contra un mundo de mentira y cobardía, y les dice: «Todo me lo quitaréis, el laurel y la rosa (...), pero hay algo que me llevo conmigo (...) Mi penacho», es decir, mi orgullo, (en las traducciones la palabra elegida difiere, pero significa lo mismo).

En las últimas palabras del dramaturgo español, monárquico y católico, nunca fascista ni franquista (en los años 40 y 50 los falangistas le censuraban muchas de sus obras, por no plegarse a la pacata moral del régimen), hay ese eco de Cyrano. Sus últimas palabras no se apagan, fueron un mutis insuperable.