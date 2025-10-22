Suscríbete a
ABC Cultural
Directo
Sesión de control al Gobierno en el Congreso
El tiempo
La Aemet avisa de la llegada de un frente frío a España

notas del espía mayor

¿Cultura? ¿Para qué?

Total, no vamos a pagar por ella

Mona Lisa en el Louvre
Mona Lisa en el Louvre Pedermann Wiki commons
Javier Santamarta del Pozo

Javier Santamarta del Pozo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Ya saben aquello de cuando un cándido Fernando de los Ríos, a la sazón diputado del PSOE, le preguntara en 1920 al todopoderoso Vladimir Ilich Uliánov, más conocido como Lenin, acerca de la libertad para los ciudadanos de la hoy extinta URSS. Su respuesta ... fue toda una declaración de intereses: «¿Libertad para qué?». El tiempo confirmó que no iban a tenerla en décadas. Ni los soviéticos ni otros tantos millones en países que cayeron bajo la bota de una revolución tan amante de las libertades, como la de Rusia de 1917. Y viendo ciertas cosas que están ocurriendo en los países que quedaron al margen de esa influencia dictatorial, los de la Europa occidental, las llamadas democracias liberales, da entre pena y vergüenza constatar que estamos, mutatis mutandis, en algo parecido con relación a una de las banderas que tantas veces se enarbola como fundamental: la cultura. Porque, seamos francos (con perdón), ¿de verdad que interesa la cultura? ¿Para qué?

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app