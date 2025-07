Comedia, body horror y maternidad demoníaca copan un Festival de Sitges más terrorífico que nunca

El Festival de Cine Fantástico de Sitges está de vuelta y lo hace apostando por las grandes tendencias del nuevo cine de género, como el 'body horror', las películas desagradables con serial killers grotescos y el humor más slasher. «Está claro que el éxito de 'La Sustancia' ha creado escuela», reconoció Ángel Sala, director del festival.

La inauguración correrá a cargo de 'Alpha', la nueva película de Julia Ducournau, que se pudo ver en el pasado Festival de Cannes. La directora de 'Titane', sólo la tercera directora en inaugurar el festival, estará presente en una edición que tendrá mucha presencia de directoras femeninas y que estará llena de cintas relacionadas con el cuerpo, su transformación, y los estragos de la maternidad. «Ducournau es una directora definitiva, que ya estuvo en Sitges con su primera película. Aquí nos presenta una historia con una fuerte voz femenina, problemas familiares, y aunque no es estrictamente de terror sí que da muy mal rollo», comentó Sala.

Otro de los elementos centrales de esta edición será la relación del terror y la ciencia ficción con la comedia. Joe Dante, director de 'Gremlins' será uno de los invitados estrellas y se presentará el libro 'Risas y escalofríos' en la que se analizará la unión de estos dos elementos en las películas de género desde sus inicios. «Sólo hay que pensar en películas pioneras como 'La novia de Frankenstein' o 'El hombre invisible' para ver como el humor se ha filtrado muy bien en el cine de género. En los 80, las películas más gore utilizaban el humor para suavizar un poco las imágenes. Luego hay que pensar en clásicos como 'Noche de miedo' o las películas de Terry Gillian para ver que hay auténticas obras maestras dentro de esta hibridación», aseguró Sala.

En cuanto a los homenajes, este año se celebrará el 40 aniversario del estreno de dos grandes clásicos del 85. La primera, 'Regreso al futuro', la película de Robert Zemekis cuya pareja protagonista, Doc y Marty McFly han inspirado a tres generaciones y ha creado éxitos multitudinarios como la serie de animación 'Rick y Morty'. La segunda, 'Re-animator', el gran éxito de Stuart Gordon que tendrá a miembros de la película en Sitges para hablar en profundidad de esta revolucionaria producción.

Además, la 58 edición del festival dará el Premio Honorífico al cineasta Peter Chan, que también presidirá el jurado. La productora Gale Anne Hurd recibirá el Premio WomanInFan por su contribución a fenómenos como los de 'The walking dead'. Por último, los actores Dominique Pinon, célebre por películas como 'Delicatessen' o 'La ciudad de los niños perdidos', y el mexicano Hugo Stiglitz.

Entre el resto de títulos que se anunciaron destacan 'The thing with feathers', de Dylan Southern. Benedict Cumberbatch se pone en la piel de un hombre que pierde a su mujer y el duelo llega en forma de un cuervo gigante. Otro de los títulos clave será 'The legend of Ochi', de Isaiah Saxon, una historia que nos reconcilia con el mejor cine fantástico para toda la familia con William Dafoe y Emily Watson.

Dentro de la reivindicación femenina del festival destaca 'La hermanastra fea', de la danesa Emilie Blichfeldt. Es una nueva adaptación de 'La cenicienta' que no dejará indiferente a nadie. La revisión de cuentos populares será otro de los puntos clave del programa, con una nueva versión terrorífica del mito de 'La sirenita'. Por último, el festival rescatará 'La vida de Chuck', de Mike Flanagan, que el año pasado no pudo llegar a tiempo al certamen. Se trata de una adaptación de Stephen King. «No lo podemos decir todavía, pero King estará muy presente en la edición de este año», reconoció enigmático Sala.

En cuanto a la producción española, destaca 'Silencio', de Eduardo Casanova, que en realidad no es una película, sino una miniserie sobre unas vampiras encerradas en tiempos de pandemia. También se presentará 'Gaua', de Paul Urkijo, una visión estilizada y espectacular de la brujería rural. Además, Laura Casabé traerá su 'La virge de la Tosquera', adaptación de dos cuentos de Mariana Enríquez, la escritora del momento que ha vuelto a poner de moda el terror en literatura. Por último, destacar 'Decorado', de Alberto Vázquez, y 'Luger', de Bruno Martín. También habrá recuperaciones de clásicos como 'Vera, un cuento cruel', de Josefina Molina.

Dentro del resto del programa destaca la recuperación del cine japonés de terror, que vivió su edad de oro a finales de los 90 y principios de los 2000. De esta forma, se podrá ver 'Exit 8', de Genki Kawamura; 'New Group', de Yuta Shimotsu y 'The curse'. de Kenichi Ugana. Y la ciencia ficción, aunque pierda protagonismo, también tendrá su apartado con películas como 'Redux redux', de Kevin y Matthew McMAnus o 'Orang Ikan' de Mike Wiluan.

Noticia Relacionada Las imágenes definitivas: Ana de Armas y Tom Cruise navegan juntos en Menorca Daniella Bejarano La pareja fue fotografiada en aguas durante sus vacaciones en España a bordo de un velero, unas imágenes que llegan tras meses de rumores y que refuerzan la idea de que entre ellos hay algo más que proyectos de cine

Por último, la animación también tendrá un espacio protagonista en el programa del festival. Habrá una nueva adaptación al clásico de Joseph Conrad en 'Heart of Darkness', de Rogério Nunes. Aria Covamonas, que falleció hace unas pocas semanas, dirigió la extraordinaria 'The great history of western philosophy', que se podrá ver fuera de concurso. Y Kenichiro Akimoro presentará 'All you need is kill' la versión del cómic del mismo nombre que Tom Cruise ya llevó al cine en 'The edge of tomorrow'