El cine y Vargas Llosa, un amor no correspondido

Es conocido el amor que Mario Vargas Llosa tuvo siempre por el cine y su predilección por directores, películas y géneros, lo que no es tan evidente es que el cine lo amara a él con la misma intensidad y fidelidad. O si no ... desamor, sí se observa al menos una cierta incomprensión o, incluso, una falta de fortuna en el modo en que han cristalizado en la pantalla algunas de sus obras literarias. Y no es un caso aislado, otros escritores especialmente cinéfilos y especialmente del llamado 'boom' hispanoamericano nunca acabaron de encontrar la caricia del cine en sus novelas, y tal vez sea el caso más evidente el de su enemigo íntimo Gabriel García Márquez.

A Vargas Llosa quienes mejor lo han llevado a la pantalla han sido los peruanos Francisco Lombardi y Luis Llosa. El primero adaptó, con un guion de José Watanabe, su novela 'La ciudad y los perros' (1985), que, aunque de bajo presupuesto y narración comprimida, conserva en cierto modo el espíritu de la obra; posteriormente, en 1999, también dirigió 'Pantaleón y las visitadoras', que resultó mucho más vistosa que la versión hecha veinticinco años antes por José María Gutiérrez Santos y el propio Vargas Llosa como codirector (en la que José Sacristán interpretaba al capitán Pantaleón Pantoja). Vargas Llosa siempre reconoció que su cinefilia no pudo aportar nada a la dirección de esa película. En cuanto a Luis Llosa, hizo en 2006 una buena adaptación de 'La fiesta del chivo', muy inferior al texto que la sostenía pero bien ambientada y con cierta dignidad técnica y artística. Con Luis Llosa ha hecho, precisamente, su último paseo por el interior del cine Mario Vargas Llosa, con un guion titulado 'Tatuajes en la memoria', película de este mismo año. El primero que se acercó a un texto de Vargas Llosa para llevarlo al cine fue el mexicano Jorge Fons, que hizo en 1973 'Los cachorros' a partir del relato tremendo del escritor, quien no tuvo nunca ni una alabanza hacia esta película. Una de las mayores decepciones para él y su literatura fue la adaptación americana, dirigida por Jon Amiel, de 'La tía Julia y el escribidor', que se tituló 'Realidad y ficción' (1990) y estaba protagonizada por Keanu Reeves y Barbara Hershey; decepción porque todos los ingredientes, la producción, el director, los actores…, le hicieron ilusionarse (según sus propias declaraciones) justo hasta que la vio en la pantalla. Hace un par de años, la televisión mexicana hizo una serie sobre su novela 'Travesuras de la niña mala', dirigida por Paver Vázquez y Alejandro Bazzano, uno de los directores de 'La casa de papel', sin apenas repercusión. Mario Vargas Llosa ha intervenido en la elaboración de guiones y ha aparecido en documentales como 'Mario y los perros' (Chema de la Peña, 2019), 'Chavismo: la peste del siglo XX' (Gustavo Tovar Arroyo, 2018) o 'Dos Cataluñas' (Alvaro Longoria y Gerardo Olivares, 2018), pero siempre tuvo la impresión, y así la transmitió y dejó, de que él quiso mucho más al cine que el cine a él.

