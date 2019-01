El director del Museo Británico asegura que llevarse los mármoles del Partenón fue un «acto creativo»

Los mármoles de Elgin siguen causando revuelo internacional. Las piezas, que formaban parte del Partenón, llegaron a Gran Bretaña entre 1801 y 1805 de manos de Thomas Bruce, conde de Elgin y, desde 1939, se exponen en el Museo Británico de Londres. Grecia ha abanderado numerosas campañas para repatriar las piezas, pero siempre han sido infructuosas.

Ahora el director del Museo Británico, Hartwig Fischer, ha vuelto a reavivar la polémica. El periódico griego Ta Nea realizaba una entrevista al directivo en la que descartaba devolver las esculturas de 2.500 años de antigüedad. Pero Fischer fue más allá al afirmar que los mármoles de Elgin fueron retirados del país heleno en lo que podría denominarse un «acto creativo».

Frente al argumento esgrimido por el diario de que, en lugar de como un retorno, debería verse más como una reagrupación, el director del Británico contestaba que el Museo ofrecía otra perspectiva para actuar con las piezas: «plantea otras cuestiones porque los mármoles se encuentran en un nuevo contexto».

Y Fischer añadía: «Deberíamos considerarlo como una oportunidad. Se puede estar triste por el hecho de que el entorno original ha desaparecido. Cuando trasladas a un museo patrimonio cultural, lo llevas fuera. Sin embargo, este cambio también es un acto creativo».

Es más, de acuerdo con las palabras del director del Museo, de las que también se ha hecho eco el periódico The Guardian, lo mismo puede decirse del Museo de la Acrópolis creado en Atenas. «Nada de lo que puede admirarse en el Museo de la Acrópolis fue creado por el Museo de la Acrópolis. Se encuentran cerca del entorno original, pero en el fondo se han trasladado de allí y se han transformado a través de este acto».

Las reacciones no se hicieron esperar. George Vardas, secretario de la Asociación Internacional para la Reunificación de Esculturas del Partenón, tuiteó: «En serio, ¿qué tiene de creativo la destrucción de un templo y el saqueo de las claves de la historia antigua de una nación?

According to #BritishMuseum director the “displacement” of #Parthenon Sculptures by Lord Elgin was a “creative act”. Seriously. What was so creative in the destruction of the temple and looting and pillage of a nation’s keys to its ancient history? @elginism@iandritsopoulospic.twitter.com/YN3MdK8V6O