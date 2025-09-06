Suscríbete a
Anthropic pagará 1.500 millones de dólares por vulnerar los derechos de autor en el entrenamiento de su IA

«Este acuerdo envía un mensaje contundente a la industria de la IA», celebra el Gremio de Autores de EE.UU.

Este acuerdo constituye la mayor compensación conocida desde la irrupción de la IA

Cedro denuncia que Meta y OpenAI entrenan a sus chatbots con obras extraídas de páginas piratas

J. G. Mora

Madrid

Anthropic, una de las grandes compañías del sector de la inteligencia artificial (IA) generativa, deberá desembolsar al menos 1.500 millones de dólares para resolver una demanda colectiva presentada por un grupo de escritores que denunciaban la utilización de sus obras sin permiso en el ... entrenamiento de Claude, el chatbot con el que la firma compite con ChatGPT, de OpenAI. El acuerdo, que aún debe recibir el visto bueno judicial, constituye la mayor compensación conocida hasta la fecha en materia de derechos de autor vinculada a la IA.

