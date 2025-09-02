Suscríbete a
ABC Cultural

Alfonso Aijón: «El futuro de la música sinfónica está en las mujeres y los asiáticos. Trabajan con más disciplina»

ENTREVISTA

El verano es melódico. Qué mejor forma de cerrarlo que con una de las figuras más importantes de la música en España

Alfonso Aijón: «Las nuevas generaciones no aguantan canciones de más de tres minutos»

Alfonso Aijón, retratado en la sede de Ibermúsica.
Alfonso Aijón, retratado en la sede de Ibermúsica. IGNACIO GIL
Karina Sainz Borgo

Karina Sainz Borgo

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Apolo tiene la mirada luminosa, Alfonso Aijón también. El instrumento del griego era la lira, Aijón los domina todos. Fundador de Ibermúsica, durante más de 50 años ha traído a España a las grandes orquestas y solistas del mundo. Va camino de figura mitológica ... él también. Se arruinó dos veces. Y dos veces resurgió. Acercó la música clásica a nuevos públicos sin depender de subvenciones y contrató a los grandes directores: primero Herbert von Karajan y Leonard Bernstein, luego Claudio Abbado y Zubin Mehta, más tarde Daniel Barenboim, Seiji Ozawa y Riccardo Muti, y ya después Lorin Maazel, Valery Gergiev y Sir Simon Rattle.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app