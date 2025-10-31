Suscríbete a
ABC Cultural

Trujamanerías

Avestruces y tiktokers

Echo de menos a Lázaro Carreter, los más grandes se abrían al aire de la calle

Dua Lipa en acción
Dua Lipa en acción
Adrián J. Sáez

Adrián J. Sáez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

A veces me acuerdo del ornitorrinco de Umberto Eco, símbolo de que todo puede leerse de distintas maneras. Por ejemplo, perderse en una librería es uno de los mayores placeres de la vida, pero quizá pierde encanto si uno se desorienta frente al amplio - ... para bien y para mal- mercado editorial de nuestro tiempo. Junto a la curiosidad, siempre sirve un capote de vez en cuanto, pero ¿cómo orientarse y de quién fiarse?

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor Adrián J. Sáez

Adrián J. Sáez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app