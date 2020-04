ANIVERSARIO DEL INCENCIO La reconstrucción de Notre Dame, símbolo de la crisis de Europa y esperanza de su refundación Aunque Macron mantiene su promesa de que la catedral estará culminada en 2024, el confinamiento decretado por la pandemia del coronavirus amenaza con retrasar de manera imprevisible los trabajos

Juan Pedro Quiñonero Corresponsal en París Actualizado: 15/04/2020 16:49h

Los trabajos empantanados de la reconstrucción de la catedral de Notre Dame, tras el incendio del 15 y el 16 de abril del 2019, se han convertido en un pavoroso síntoma del estado de la crisis general de Europa, víctima de la pandemia del coronavirus.

Cuando la catedral todavía estaba ardiendo, el presidente Emmanuel Macron anunció solemnemente que Notre Dame estaría reconstruida cinco años más tarde.

Siguieron largos meses de lucha contra la contaminación. Siguió una etapa de «salvación» y «asentamiento». El general Jean-Louis Georgelin, presidente del Ente público responsable de la reconstrucción de Notre Dame, declaró a ABC: «La resurrección de Notre Dame será una realidad el 2024, cumpliéndose la promesa del jefe del Estado».

El cardenal arzobispo de París, monseñor Michel Aupetit, ofició una misa entre los escombros del altar mayor, durante la Semana Santa del incendio. Un año después, monseñor Aupetit ha vuelto a decir una misa en Notre Dame, Viernes Santo pasado. A su modo de ver, se trata de un acto de fe, esencial. Fue una misa altamente simbólica: un mensaje de acción de gracias, protagonizado por el arzobispo de París, acompañado de media docena de laicos y sacerdotes, respetando todas las consignas sanitarias, en vigor. Una misa de excepción.

Intacta la fe, los trabajos de Notre Dame han quedado paralizados sine die.

Turistas, al pie de la catedral

JP Quiñonero

Estaba previsto que la verdadera reconstrucción comenzase este verano. El confinamiento nacional que comenzó el 17 de marzo pasado amenaza con retrasar de manera imprevisible los trabajos de reconstrucción de la catedral.

Las patrullas militares siguen haciendo sus rondas de vigilancia, control y disuasión, en torno a la catedral. Algunos «turistas» siguen arriesgándose por las inmediaciones. No pocos corredores siguen sus rondas diarias por los muelles del Sena, al «pie» de la catedral.

Pero los trabajos están empantanados. Y corren el riesgo de ser víctimas de retrasos difíciles de precisar. Como Francia, como los Estados y pueblos europeos, Notre Dame, uno de los símbolos históricos de la cristiandad. También es víctima de una «plaga» devastadora e inquietante.

Oficialmente, los portavoces oficiosos del Elíseo y el general Georgelin se dicen confiados. «De momento, se mantiene el objetivo de “devolver” la Catedral a los fieles y visitantes el 16 de abril de 2024, cuando se cumplan los cinco años de la tragedia», dicen al unísono unos y otros. Sin embargo, todo está empantanado.

En el exterior, la gigantesca grúa amarilla permanece intacta: fieles, vecinos y paseantes ocasionales pueden comprobar a toda hora su parálisis temporal.

En el interior, las imágenes que pudieron verse, durante la retransmisión de la misa excepcional de Viernes Santo, confirman que los trabajos continúan sin avanzar de manera espectacular. Los robots que «limpiaron» la nave principal de la catedral siguen paralizados.

Opciones de reconstrucción

En sus respectivos domicilios, a través de video conferencias, los arquitectos siguen trabajando en los diversos estudios de la posible reconstrucción, previos a las decisiones finales, todavía lejanas.

El arquitecto en jefe, Philippe Villeneuve, estima «plausible» poder «salvar» esos dos o tres meses de «parálisis» total o parcial, para poder cumplir la promesa presidencial. A lo largo del próximo otoño, Villeneuve y su equipo presentarán varias «opciones» de reconstrucción propiamente dicha, que debiera comenzar a lo largo del 2021.

¿Afectará el coronavirus a los escombros y la arquitectura dañada de Notre Dame? En principio, no debiera… Sin embargo, no es un secreto que la contaminación del plomo no se zanjó completamente. «Ese problema quedó resuelto al 95 %, hace meses», ha declarado monseñor Benoist de Sinety, vicario general. ¿Es posible descartar el riesgo potencial de un 5 %..? Nadie tiene respuesta a ese tipo de reservas.

En el terreno logístico y urbanístico, el coronavirus ha creado problemas inesperados, siempre irresueltos. El confinamiento seguirá complicando los abastecimiento y el funcionamiento diario de los equipos, cuando puedan trabajar.

Insensibles al desaliento, monseñor Aupetit y el presidente Macron se dicen firmes y confiados: «Notre Dame celebrará un Te Deum el 16 de abril del 2024».

En definitiva, la reconstrucción de la catedral de Notre Dame de París es un pilar esencial de la reconstrucción nacional de Francia y la refundación diplomática de Europa que Emmanuel Macron propuso en su discurso solemne de la noche del lunes.