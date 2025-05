Coronavirus España en directo: 172.541 casos y 18.056 fallecimientos, 567 más que ayer

5.21

Las autoridades de Singapur impondrán desde este miércoles multas de 300 dólares singapurenses (212 dólares estadounidenses o 193 euros) a las personas que no lleven mascarillas en la calle durante el periodo de emergencia por la pandemia de la COVID-19. La ciudad-Estado, que impuso desde el día 8 el cierre de negocios no esenciales, sufre un repunte de casos detectados del nuevo coronavirus, con hasta la fecha 3.252 infectados, incluidos 10 decesos.

5.14

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, dijo este martes que ahora "no es el momento" para cortar fondos a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en respuesta a la decisión del presidente de EE.UU., Donald Trump, de suspender la financiación al organismo. "Una vez hayamos pasado la página de esta epidemia, debe haber un momento para mirar hacia atrás y comprender cómo surgió esta enfermedad y cómo propagó su devastación tan rápidamente en todo el mundo, y cómo todos los involucrados reaccionaron a la crisis", afirmó en un comunicado Guterres.

5.08

La cifra de muertos por coronavirus en Honduras aumentó a 31, con cinco nuevos casos registrados este martes por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), mientras que los contagiados ascienden a 419, con otros 12 confirmados. Según informó el Sinager, se han practicado 55 nuevas pruebas para diagnosticar el virus, de las cuales 12 dieron resultado positivo, con las que ya suman "419 casos de COVID-19 a nivel nacional", desde el 11 de marzo, cuando se registraron los tres primeros casos.

4.59

El ministro de Salud de Guatemala, Hugo Monroy, afirmó este martes que un vuelo de deportados procedente de Estados Unidos arribó al país con al menos un "75 por ciento" de migrantes retornados contagiados de coronavirus. "En total le puedo decir que hay al menos un vuelo de más del 75 por ciento de ese vuelo, por razones de seguridad y datos sensibles, más del 75 por ciento de ese vuelo era positivo y es positivo", indicó el funcionario a periodistas en el Congreso, donde acudió a una citación del Organismo Legislativo.

4.51

Las autoridades sanitarias mexicanas señalaron este martes que no serán incinerados los cuerpos de las personas fallecidos por la COVID-19 ya que "resulta improcedente" aunque sea recomendable en términos sanitarios. "Se va a eliminar la idea del criterio de cremación, atendiendo a las disposiciones de la Ley General de víctimas", declaró el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, durante la conferencia de prensa del informe técnico de todos los días de la pandemia en México.

4.23

Las autoridades sanitarias de Paraguay reportaron este martes una nueva muerte por coronavirus, la octava, de un total de 161 casos confirmados desde la aparición del virus en el país, el 7 de marzo pasado. "Mis condolencias a la familia. Reiteramos nuestro compromiso y entrega en este gran desafío", expresó en sus redes sociales el ministro paraguayo de Salud, Julio Mazzoleni, en un mensaje a los familiares de la segunda víctima mortal registrada en 24 horas.

3.42

La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que detectó durante este martes 46 nuevos positivos de coronavirus SARS-CoV-2 (por los 89 diagnosticados en la víspera), de los que 36 infectados fueron viajeros procedentes del extranjero, los llamados casos "importados". Esto supone un importante descenso, tras tres días de repunte provocado, según las autoridades sanitarias, por ciudadanos chinos procedentes de Rusia: el pasado día 11 se diagnosticaron 97 "importados" de los 99 totales; el 12, 98 de 108; y el 13, 86 de los 89 totales.

3.18

Las autoridades sanitarias de México reportaron este martes 74 nuevos decesos para un total de 406 muertes y 5.399 contagios acumulados por la COVID-19, 385 casos más que el día anterior. El número de deceso de este día ha sido el más alto reportado desde que el 27 de febrero fue detectado el primer caso del virus en México. Los 385 casos de las últimas 24 horas, representan un incremento de alrededor del 7,6% respecto a los 5.014 contagios del reporte anterior, de acuerdo con el informe técnico de esta jornada presentada en una rueda de prensa en Palacio Nacional.

3.12

Argentina superó este martes el centenar de muertos por coronavirus, al llegar a los 105, en situación de cuarentena obligatoria y mientras el país se prepara para un eventual empeoramiento futuro de la pandemia de COVID-19 con centros de aislamiento como el dispuesto al norte de Buenos Aires, en Tigre. En ese lugar, según pudo constatar Efe, hay preparadas 500 camas para hipotéticos pacientes leves que los hospitales no puedan acoger pero que serían un riesgo para la población si volvieran a sus casas.

2.31

Los casos del coronavirus SARS-CoV-2 siguen creciendo en Florida y alcanzaron esta noche los 21.628, mientras el estado contabilizó 571 muertes por la enfermedad al sumar 72 en las últimas 24 horas, lo que ha puesto en alerta máxima a las autoridades y mostrado por primera vez en Miami la imagen de morgues móviles. Al igual que sucedió en Nueva York tras el aumento súbito de fallecimientos, este martes aparecieron dos morgues refrigeradas en la Oficina del Forense del condado Miami-Dade, el epicentro de la enfermedad, con 7.712 casos y 143 muertes por la pandemia.

1.50

Más de 200 personas han fallecido en las últimas dos semanas en la península ecuatoriana de Santa Elena, aledaña a la provincia de Guayas, que aglutina el 71,2% de positivos por COVID-19 del país, sin que se sepa si los casos están relacionados con la pandemia. La mayor parte de los decesos se debieron a paros respiratorios o síntomas compatibles con el coronavirus, lo que ha llevado a los habitantes de localidades como Colonche, Manglaralto y Chanduy, a pedir la intervención de las autoridades.

0.46

Colombia se aproximó este martes a los 3.000 casos de COVID-19 al confirmar las autoridades 127 nuevos casos y 15 fallecimientos que elevan a 127 la cifra parcial de muertes en el país. El país, que confirmó el primer caso de coronavirus el pasado 6 de marzo contabiliza ya 2.979 contagios, de los cuales 354, que corresponden al 11,88 %, ya se han recuperado, según el boletín diario del Ministerio de Salud.

0.39

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este martes, en plena pandemia de coronavirus, congelar los fondos que su Gobierno aporta a la Organización Mundial de la Salud (OMS). "Hoy ordeno a mi Gobierno suspender los fondos a la OMS mientras reviso su conducta para determinar el rol de la OMS y su grave mal manejo y encubrimiento de la expansión del coronavirus", anunció Trump durante una rueda de prensa en la Casa Blanca. [Más información aquí]

0.16

El Gobierno de Donald Trump alcanzó este martes un acuerdo de rescate con las principales aerolíneas de pasajeros estadounidenses, uno de los sectores más afectados por la pandemia de COVID-19, según un comunicado del Departamento del Tesoro, que no precisó el monto. El rescate, según medios estadounidenses, asciende a unos 25.000 millones de dólares (más de 22.700 millones de euros) y tiene como objetivo que las compañías puedan afrontar el pago de nóminas.

23.48

La ciudad de Nueva York superó este martes los 10.000 fallecidos por la COVID-19 tras incluir más de 3.700 muertos que no habían sido registrados en las estadísticas, informó la secretaria de prensa de la Alcaldía, Freddi Goldstein, citada por varios medios locales. Se trata de personas que fallecieron en sus casas y que tenían síntomas de padecer la enfermedad pero que en ningún momento acudieron a centros hospitalarios ni fueron analizados para comprobar si tenían la COVID-19.

23.23

Un total de 2.820 ancianos con síntomas de COVID-19 han fallecido en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid, según ha informado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, mientras que 616 personas sospechosas de haber contraído el virus han muerto en domicilios y 4 en la vía pública. De esta forma, la Comunidad de Madrid acumula al menos 10.017 muertos que dieron positivo por coronavirus o eran sospechosos de tenerlo, puesto que a los 6.568 que refleja la estadística oficial del Ministerio de Sanidad se sumarían 2.820 muertos con síntomas en residencias, 616 en domicilios, 4 en la calle y 9 del Instituto de Medicina Legal.

23.14

Brasil registró en las últimas 24 horas 204 muertes por coronavirus, con lo que el total de fallecidos llegó a 1.532, en tanto que el número de casos confirmados asciende ahora a los 25.262, informó el Ministerio de Salud. El boletín diario de ese despacho destaca que, por primera vez desde que se registró la primera muerte, el pasado 17 de marzo, el número de fallecidos pasó de 200 en una sola jornada.

23.00

El Gobierno marroquí anunció hoy que descontará tres días laborables del salario de todos los funcionarios públicos para financiar su fondo de lucha contra el coronavirus y sus impactos socioeconómicos. En una circular, al que Efe tuvo acceso, el presidente del Gobierno, Sadedín el Otmani, ordenó a todos los ministerios y administraciones públicas que descuenten un día de salario de los funcionarios en cada una de las nóminas de abril, mayo y junio.

22.00

Las cifras de víctimas por coronavirus en España son inquietantes y, según expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) , «no son fruto de la casualidad». Afirman que habría que analizar con detalle la capacidad del sistema sanitario español para enfrentarse con una situación de urgencia sanitaria como la provocada por el Covid-19. Informa, desde Ginebra, María Teresa Benítez de Lugo.

21.45

El gigante estadounidense del comercio electrónico Amazon alcanzó este martes la máxima cotización en bolsa de su historia en plena pandemia de Covid-19, una crisis sanitaria que para la firma ha supuesto un incremento sin precedentes del volumen de negocio. La empresa que dirige Jeff Bezos (el hombre más rico del mundo, según la lista Forbes) llegó a lo largo de la jornada bursátil del martes en Nueva York a una cotización de 2.284,05 dólares por título, un incremento del 5,34 % respecto al cierre anterior y la cifra más alta jamás registrada por la empresa.

21.33

El médico del equipo de Atención Primaria de Los Yébenes (Toledo), César Augusto Cueva Alcántara , de 68 años, ha muerto tras resultar contagiado por la COVID-19, y ha sido el tercer médico fallecido en la provincia de Toledo por la pandemia. En un comunicado, el Colegio Oficial de Médicos de Toledo (COMT) ha lamentado este martes profundamente "la pérdida de otro compañero contagiado por el coronavirus durante el ejercicio de su actividad asistencial y quiere expresar sus más sinceras condolencias a familiares, amigos y compañeros".

21.20

El vicepresidente del Gobierno de Aragón y líder de los regionalistas del PAR, Arturo Aliaga, ha dado positivo en coronavirus tras llevar casi tres semanas ingresado en un hospital público de Zaragoza. Aliaga es paciente de riesgo, por patologías coronarias previas.

21.14

Alrededor de 70.000 enfermeros podrían haberse contagiado de coronavirus desde el inicio de la pandemia, según una macroencuesta impulsada por la Organización Colegial de Enfermería de España, que revela además que unos 20.000 están en cuarentena. Así lo expone el primer avance de este estudio, titulado "Impacto del COVID-19 en la profesión enfermera", en el que han participado 7.500 profesionales del sector.

21.00

Un experimento llevado a cabo por científicos japoneses ha determinado que las partículas que transportan el coronavirus se mantienen en el ambiente durante varios minutos, siendo en los espacios cerrados donde más fácil es que se expanda la enfermedad. Vea el vídeo.

20.45

La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, ha respondido al mensaje del presidente de EE.UU., Donald Trump , en el que se refería que «España estaba diezmada» diciendo que «podría responder diciendo que es fácil ver la paja en el ojo ajeno, y no la viga en el propio pero no lo voy a hacer porque creo que no es la manera en la que tenemos que enfrentarnos a esta pandemia».

20.38

La cloroquina y la hidroxicloroquina forman parte del arsenal terapéutico que se está evaluando para el tratamiento del coronavirus. Sin embargo, las esperanzas iniciales parecen desinflarse a raíz de los primeros datos de las investigaciones debido no solo a su eficacia, sino especialmente a su seguridad y sus efectos secundarios, especialmente en el corazón. Le contamos toda la información.

20.30

El Juzgado de Primera Instancia número 5 de Martorell (Barcelona) investiga el rechazo del gobierno de la Generalitat a abrir el hospital de campaña de San Andrés de la Barca (Barcelona). Así lo ha decidido a raíz de la denuncia de un particular contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y la consejera de Salud, Alba Vergés, por presunta comisión de un delito de homicidio por imprudencia grave. Lea la noticia.

20.15

Carta abierta a la Ministra de Educación y a los Consejeros y Consejeras de Educación: «Es tiempo de actuar». Puede leerla aquí.

20.06

Más de 6.500 personas han fallecido en la Comunidad de Madrid a consecuencia de la pandemia de coronavirus, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad. En Galicia, según el último recuento del servicio de salud autonómico, los decesos por Covid-19 se situaban esta mañana en 384. Ante dos afectaciones de envergadura tan desigual, la comunidad gallega no solo envió respiradores a la madrileña para contribuir a combatir el virus, sino que en diversos crematorios se incineran estos días cadáveres que llegan procedentes de la capital y su entorno. Lea la noticia.

19.57

La organización de Cannes admitió este martes la dificultad de poder celebrarse tal y como había contemplado a finales de junio o principios de julio, opción que queda descartada, y señaló en un comunicado que estudia nuevas alternativas para su edición 2020.

19.50

La Cámara del Libro de Cataluña, integrada por gremios y asociaciones de editores, libreros y distribuidores, y el Gremio de Floristas han acordado que el Día del Libro y la Rosa de 2020, ese Sant Jordi que quedó aplazado por culpa del coronavirus, se celebre finalmente el 23 de julio . El sector se da así tres de margen para ver cómo evoluciona la situación y, de paso, anima a la gente a celebrar el próximo 23 de abril en casa.

19.47

Marlaska, sobre las imágenes de Rajoy saltándose el confinamiento: "Se está llevando a cabo una investigación. El nombre de la persona no determina la aplicación o no de la norma". Termina la rueda de prensa.

19.43

Marlaska: "La situación en las prisiones es compleja de por sí por la situación de confinamiento de los presos, cuya situación de aislamiento cual se aumenta por la ausencia de visitas. Se trata de compensar esto con el aumento de otras actividades como las llamadas. (...) La situación en estos centro es óptima. Hay 210 contagiados que son funcioanrios públicos y solo son 22 presos con coronavirus. Es un número pequeño".

19.41

Laya, preguntada sobre el criterio no uniforme de contar los casos en Europa: "La hoja de ruta que la Comisión Europea ha elaborado y que entrará en vigor mañana, incide en la coherencia y determinación en los datos. Vamos a necesitar una mayor homogeneidad a la hora de contar los casos para llevar a cabo la desescalada".

19.37

Marlaska: "Somos conocedores del deterioro social y económico. Hay que explicar poco a un político sobre la necesidad de vencer al virus y trabajar en una reconstrucción social y económica. No creo que haga falta más explicación". Laya, por su parte, habla de la "búsqueda de un consenso europeo" para afrontar la crisis.

19.32

Marlaska, pregunado por el uso de mascarillas en los centros de trabajo: "El Gobierno posibilitará el acceso a las mascarillas a los empresarios para que se cumpla con la seguridad de los trabajadores".

19.30

Laya: "Sobre exportaciones y comercio internacional, es importante mantenerlo abierto, de ahí puede tirar la recuperación económica. En estos momentos se está haciendo de manera puntual".

19.27

Laya: "La desinformación es lo peor que nos puede ocurrir para luchar contra la pandemia".

19.25

"Me consta la llamada al jefe de la oposición, Pablo Casado, para concluir la entrevista con el presidente del Gobierno el próximo jueves", dice Marlaska.

19.23

Marlaska, preguntado sobre los desplazamientos a segundas residencias: "Los movimientos a segundas residencias han sido anecdóticos y consecuencia de la irresponsabilidad y la insolidaridad de unos pocos".

19.21

Marlaska: "Las víctimas de violencia de género tienen todos los mecanismos adaptados a la situación de confinamiento para garantizar su seguridad".

19.15

"Una parte de mi tiempo lo paso hablando con el resto de países, aprendiendo de los que van por delante y enseñando, con humildad, a los que van por detrás. Sin complejos, explicar lo que el Gobierno de España y los ciudadanos están haciendo", dice Laya.

19.12

Laya dice que la mayoría de Erasmus españoles han regresado a España. "Había más de 20.000 erasmus, la mayor parte han vuelto a España, quedan pequeños bolsillos, algunos prefirieron quedarse y no volver a España, es el caso de los 40 que están en Finlandia y volverán esta semana". Cuenta que hay algunos que decidieron quedarse y que a medida que van decidiendo volver, "el Gobierno les acompaña en su regreso".

19.10

Marlaska: "No me consta ningún abuso de las Fuerzas de Seguridad. Pero si una persona cree que ha sido víctima de ello, lo puede denunciar y seguirá el trámite correspondiente.".

19.07

Marlaska, preguntado sobre cómo será la desescalada: "Aún es pronto, seguimos en etapa de confinamiento. Hay equipos trabajando en ello".

19.05

"Estamos coordinando nuestra acción con países de Latinoamérica y del Caribe, aportando nuestra humilde experiencia. Es algo que ellos nos han pedido y estamos ayudando, sobre todo en materia de reconversión industrial", dice Laya.

19.04

Laya: "Esta crisis global de la que avisa el FMI no tiene precedentes, los pronósticos deben tomarse con prudencia. (...) El próximo Consejo Europeo del 23 de abril será determinante para relanzar la economía y el empleo".

19.03

Laya habla también de las previsiones económicas consecuencia del coronavirus: "Tenemos dos objetivos claves en la búsqueda de consenso Europeo, un presupuesto europeo para los próximos 7 años y un plan de choque europeo para potenciar el empleo". Recuerda también la necesidad de que la UE trabaje conjuntamente en la recuperación.

19.01

Laya: "Todos estos retornos los hacemos junto con la UE: nosotros damos espacio y ellos dan espacio a ciudadanos de diferentes países que quieran retornar a la UE".

19.00

Laya toma la palabra y anuncia que el ministro de Exteriores ha ayudado a 23.000 españoles a volver a España. Además, informa de que en los próximos días seguirán llegando aviones con repatriados.

18.58

Marlaka: "Una inmensa mayoría de los españoles reclaman un esfuerzo para tomar medidas importantes, hay que hacer de la necesidad la precisa cohesión social entre todos nosotros y que no sea una idea abstracta".

18.56

Marlaska: "No dejamos de realizar autocrítica. Pudimos hacerlo mejor, pero ponemos lo mejor de nosotros en cada momento".

18.53

Marlaska comienza haciendo balance del mes que lleva vigente el estado de alarma. Destaca la labor de toda la ciudadanía y pone en valor el trabajo de las Fuerzas Armdas, "a las cuales tengo el honor de dirigir", y la capacidad de las empresas para adaptarse a la producción de material sanitario.

18.50

Comparecen en rueda de prensa el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska , y la ministra de Exterio, Arancha González Laya.

18.36

El presidente de Guinea, Alpha Condé, ha anunciado que el uso de mascarillas será obligatorio en el país a partir del sábado a causa de la pandemia de coronavirus, al tiempo que ha anunciado que se impondrán multas a los que no cumplan con la normativa. "El uso de mascarilla será obligatorio para todo ciudadano a partir del sábado, 18 de abril. Todo el que contravenga la medida tendrá prohibido circular y se le impondrá una tasa de desobediencia civil de 30.000 francos guineanos (cerca de tres euros)", ha dicho.

18.29

Por primera vez desde el 13 de marzo, descienden por debajo de 3.000 los nuevos infectados por el coronavirus: Concretamente, los positivos en las últimas horas fueron 2.972, lo que supone 181 casos menos que en la jornada del lunes. Pero, desgraciadamente, vuelven a aumentar los fallecidos: En este martes son 602 los muertos, frente a 566 en la jornada anterior, según el boletín de Protección Civil ofrecido en la tarde del martes. Los muertos desde el inicio de la epidemia, el 21 de febrero, son 21.067. Las personas contagiadas durante la epidemia han sido 162.488. Informa Ángel Gómez Fuentes , corresponsal de ABC en Roma.

18.20

El Servicio de Información Toxicológica del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses ha detectado durante la pandemia de coronavirus un aumento en la incidencia de consultas telefónicas por intoxicaciones gestionadas y relacionadas con la mezcla de productos de limpieza en los hogares. Lea la noticia completa.

18.11

El Vaticano ha prorrogado hasta el 3 de mayo las medidas de confinamiento para hacer frente a la emergencia del Covid-19, según ha informado hoy la Oficina de Prensa del Vaticano. "La Santa Sede, tras el comunicado del 3 de abril, prorroga hasta el 3 de mayo de 2020, incluido, todas las medidas tomadas hasta la fecha para hacer frente a la emergencia sanitaria de Covid-19", ha señalado la Santa Sede en un comunicado.

18.04

«Será envidia, les habrá fastidiado que una persona esté pasándolo mejor que otros». Solo así se explica Rafael Lambies que le hayan obligado a abandonar con su barco una isla desierta -s'Espalmador, junto a Formentera, sin ningún riesgo de contagio de coronavirus- para regresar a su puerto base en Valencia, la tercera urbe más poblada de España. «Me quieren criminalizar y todo está grabado, las comunicaciones de Salvamento Marítimo», asegura. Lea la historia completa.

17.50

Un total de 128 agentes de la Policía Municipal de Madrid han dado positivo por coronavirus de las 990 muestras recogidas en los test PCR hechos entre agentes que presentaban síntomas y, en algunos casos, estaban de baja por este motivo, según han confirmado a Efe fuentes municipales. El Ayuntamiento de Madrid ha adquirido 40.000 test PCR que ha empezado a hacer entre empleados municipales de servicios esenciales. Hasta el momento, de un total de 2.939 muestras 226 han dado resultado positivo, 90 de ellas con carga viral muy baja.

17.43

La banca ha logrado hasta ahora observar desde la barrera la crisis provocada por el Covid-19. Pero puede convertirse en un peligroso «amplificador» si los efectos de la pandemia en la economía se prolongan, lo que nos llevaría a reeditar una crisis financiera de magnitud similar a la de 2008. Es el mensaje lanzado hoy por el FMI en su informe de Estabilidad Financiera Global, en el que la institución recuerda cómo en aquél momento las fuertes pérdidas que sufrieron las entidades debido a la crisis de liquidez se tradujeron en una sequía de crédito que multiplicó el impacto de un terremoto exclusivamente financiero en la economía real. Ahora, «corremos el riesgo de que esto se repita», advierte el FMI. Lea la noticia completa.

17.35

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en Alemania a más de 125.000 personas contagiadas y ha provocado la muerte de más de 2.950 , según el último balance del Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades contagiosas. En las últimas 24 horas, Alemania ha sumado 2.082 casos nuevos de coronavirus y 170 fallecidos, lo que eleva el balance a 125.098 personas contagiadas y 2.969 víctimas mortales por la pandemia.

17.12

El primer ministro de Pakistán, Imran Jan, ha anunciado este martes una prórroga de dos semanas del confinamiento impuesto en el país a causa del coronavirus, que ha dejado hasta la fecha un total de cien fallecidos en el país. Jan ha destacado que "el coronavirus se ha propagado sólo un 30 por ciento de lo proyectado por el Gobierno debido al respeto de la población al confinamiento en estos momentos difíciles".

17.05

El líder de ERC, Oriol Junqueras , ha sostenido este martes que la crisis sanitaria del coronavirus ha puesto de manifiesto que el Estado «no es útil» para los ciudadanos catalanes y ha reivindicado la independencia como solución a los problemas de la comunidad. «Necesitamos urgentemente un Estado propio», ha aseverado el dirigente republicano antes de acusar al Gobierno de desplegar una reacción «centralista, nacionalista, militarista, oligopolista y desesperadamente ineficiente» ante el Covid-19. Lea la noticia completa.

16.58

El Tour de Francia no podrá comenzar el 27 de junio como estaba planeado originalmente y estudia nuevas fechas para el inicio debido a la crisis del coronavirus, según ha confirmado este martes la organización de la ronda gala en la última sacudida del calendario deportivo internacional.

16.53

En las zonas de España donde la temperatura promedio es menor o hace más frío, aumenta el índice de afectación del Covid-19. Así se desprende de los resultados preliminares de un estudio elaborado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), que trabajan conjuntamente para investigar la influencia de variables meteorológicas y de la contaminación atmosférica en la incidencia y la propagación del coronavirus.

16.46

África ha superado este martes el umbral de los 15.000 casos por la pandemia de coronavirus que afecta ya a la práctica totalidad del continente, mientras que hasta el momento se ha cobrado las vidas de algo más de 800 personas y otras cerca de 2.900 han conseguido vencer al Covid-19. Según los Centros de Control de Enfermedades (CDC) de África, hay 52 países afectados con un total de 15.249 casos, 816 fallecidos y 2.895 pacientes recuperados. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ofrece un balance muy similar, aunque algo inferior, con 15.074 contagios y 815 fallecidos.

16.39

El presidente de la Generalitat, Quim Torra , acaba este martes la cuarentena preventiva por el coronavirus, y volverá a su casa cuando termine la jornada. Pese a volver a su domicilio, Torra mantendrá su actividad en la Casa dels Canonges de la Generalitat -la residencia oficial del presidente-, según fuentes de la Presidencia. Torra dio positivo en Covid-19 el 16 de marzo y recibió el alta médica el 1 de abril, tras lo que permaneció en la Casa dels Canonges, siguiendo las indicaciones médicas y de confinamiento y manteniendo su actividad al frente del Govern de forma telemática.

16.32

La comisaria europea de Interior, Ylva Johansson , celebró este martes el próximo traslado de unos mil inmigrantes de los campos de refugiados en las islas griegas a hoteles desocupados, ante la propagación del coronavirus. La titular europea indicó en su cuenta de Twitter que "aproximadamente mil migrantes de Lesbos y otras islas griegas vulnerables a la Covid-19 están siendo trasladados a hoteles desocupados", gracias a los "esfuerzos combinados" de la Comisión Europea, la Organización Internacional de Migraciones, la Agencia de Refugiados de la ONU (UNHCR), el Gobierno heleno y la generosidad de los ciudadanos griegos.

16.25

Según ha informado la cadena de televisión La Sexta, el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy , ha incumplido varias ocasiones el confinamiento desde que se decretó el actual estado de alarma el pasado 14 de marzo. La cadena de televisión ha emitido hoy imágenes, tanto fotografías como vídeo, en las que se ve al expresidente del PP salir a la calle con ropa deportiva a andar a ritmo rápido en las inmediaciones de su domicilio en Madrid.

16.20

El Ministerio de Sanidad ha publicado una actualización de la «Guía de actuación frente a COVID-19 en los profesionales sanitarios y socio-sanitarios» en la que rectifica y señala que estos trabajadores tendrán que dar negativo en el PCR para poder volver a trabajar. Lea la noticia.

16.12

Los 1.300 millones de habitantes de la India continuarán confinados hasta el 3 de mayo para frenar el coronavirus, anunció este martes el primer ministro, Narendra Modi, mientras el país superó los 10.000 casos de Covid-19 y 339 muertes . «Todo el mundo ha sugerido que el confinamiento debería ser extendido, y algunos estados ya lo han hecho. Hemos decidido ampliarlo hasta el 3 de mayo», indicó Modi en un discurso televisado el mismo día en que debían finalizar las restricciones de 21 días impuestas el pasado 25 de marzo.

16.07

El parlamento de Turquía probó la ley que le permitirá liberar de forma temporal a 45.000 presos con el objetivo de reducir el peligro de la propagación del coronavirus en las 355 cárceles del país. Turquía se suma de esta forma a una estrategia que ya adoptó el vecino Irán y saca adelante un texto del que se excluye a los detenidos por actos de oposición al Gobierno de Recep Tayyip Erdogan y por terrorismo. Otros 45.000 serán liberados de manera permanente en el futuro próximo como parte del plan en el que las autoridades trabajan desde el año pasado para intentar descongestionar las prisiones, saturadas desde el golpe militar contra Erdogan del verano de 2016. El ministro de Justicia, Abdulhamid Gul , informó de que 17 presos hasta ahora se han contagiado en las celdas y tres de ellos han muerto. Informa Mikel Ayestarán, corresponsal de ABC en Jerusalén.

16.00

Igual que ayer, gran parte de las estaciones de Metro de Madrid han quedado desamparadas. El reparto de mascarillas, ordenado por la Delegación del Gobierno, para proveer de protección a los viajeros en su regreso al trabajo no ha cubierto muchas paradas del suburbano. Lea la noticia.

15.52

Los datos son dramáticos: 119.483 personas han fallecido en el mundo como consecuencia de contraer el coronavirus. Más de 18.000 en nuestro país. Una cifra que, tal y como se observa en el gráfico superior , sitúa a España como el territorio con más muertes por Covid-19 en relación a su número de habitantes: 380 por millón . Por detrás se sitúan Italia, Bélgica y Francia con 338, 337 y 229 respectivamente.

15.45

Los datos que diariamente actualiza el Gobierno de Boris Johnson se refieren a los fallecimientos en hospitales, pero la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS, por sus siglas en inglés), está realizando un conteo de todos los casos que señalen el Covid-19 como una de las causas de muerte en la partida de defunción. Es el caso de decesos que se producen en casas particulares o en residencias de ancianos, la población de mayor riesgo por la enfermedad. Aunque la ONS ya había avanzado que los números podían ser un 20% mayores, hoy se ha conocido que la cifra podría saltar hasta el 50%, con los datos que se tienen ya de Inglaterra y Gales. Nos lo cuenta Ivannia Salazar, corresponsal en Londres.

15.37

El presidente Vladímir Putin , que en un principio aseguró a la ciudadanía que la lucha contra el Covid-19 era pan comido y que el virus sería vencido como lo fueron las hordas centroasiáticas de pechenegos y pólovtsi que diezmaron a los rusos entre los siglos XI y XIII, ayer tomó distancias en cuanto a la posibilidad de que Rusia supere pronto la pandemia. Informa Rafael M. Mañueco, corresponsal de ABC en Moscú.

15.30

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen , presentará mañana recomendaciones –una «hoja de ruta»– para que los países de la Unión Europea retiren progresivamente las restricciones impuestas para frenar el coronavirus, aunque la decisión de suavizar las medidas depende de cada Estado miembro. Además, se van a presentar medidas económicas, sanitarias, de investigación y relacionadas con las repatriaciones.

15.27

Nuestro país estaría ante la mayor caída desde la Guerra Civil y, además, tendrá la menor recuperación de las potencias europeas en 2021 mientras Estados Unidos y la Eurozona entrarán en recesión este año y la economía global afrontará su mayor crisis desde la Gran Depresión. El PIB en España se hundirá un 8% y el paro superará el 20%. Lea la noticia completa.

15.20

Puede seguir en directo la comparecencia de la ministra portavoz, María Jesús Montero, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Hágalo aquí.

15.17

El cuarto avión con material sanitario comprado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aterrizado alrededor de las 14 horas en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas después de que este lunes saliese del aeropuerto de Shanghái, e hiciera escala en Rusia. Se trata de un Boeing 747 Jumbo, con un cargamento de 79 toneladas , valoradas en 3,8 millones de euros. Entre la nueva carga, que suma cerca de un millón de unidades, destacan 500.000 guantes, 301.000 mascarillas FFP2, 124.020 trajes de protección y 20.000 batas.

15.10

Un informe publicado por las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de EE.UU. advierte de la posibilidad de que la llegada del calor no merme la capacidad de diseminación del coronavirus. Después de hacer una revisión de estudios que han analizado la capacidad de propagación del Covid-19, el documento concluye que, en conjunto, los estudios, aunque de calidad, no ofrecen una base para creer que el verano interferirá con la propagación del coronavirus.

15.00

La Consejera de Salud de la Generalitat de Cataluña, Alba Vergés, ha explicado este martes que la Comunidad ha registrado 1.898 muertes en residencias de ancianos, 1.214 usuarios siguen hospitalizados y 5.690 profesionales del sector están aislados o con síntomas. Lo ha detallado en rueda de prensa telemática en la que también han participado la consellera de Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Meritxell Budó, y el conseller de Interior, Miquel Buch, después del Consell Executiu.

14.56

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha prohibido a la consellería de Interior reincorporar al servicio a agentes del cuerpo de Mossos d'Esquadra que hayan estado en aislamiento por coronavirus y a quienes no se haya hecho el test de COVID-19 y este haya dado negativo. La sala social del TSJC así lo ha acordado a instancias del sindicato USPAC en una providencia en la que ordena al departamento adoptar las «medidas necesarias» para practicar las pruebas diagnósticas del virus «en el domicilio de los funcionarios en aislamiento para evitar que se rompa el confinamiento impuesto por las autoridades sanitarias».

14.46

La Guardia Civil ha denunciado a un grupo de personas que el pasado viernes simularon y recogieron en un vídeo, que se ha difundido en las redes sociales, un encierro al estilo de San Fermín en Covaleda, municipio con la zona básica de salud más afectada por el coronavirus en la provincia de Soria. En el vídeo se puede ver a ocho personas ataviadas con traje blanco y pañuelo rojo a la cintura y que, con periódico en mano, azuzan a un hombre disfrazado de toro, para simular un encierro.

14.35

La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha anunciado el fallecimiento por coronavirus de un empleado de Moncloa.

14.30

Comienza la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Puede seguirla aquí .

14.30

El 51 por ciento de los españoles considera mala o muy mala la gestión de la crisis del coronavirus por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y las Fuerzas Armadas son la institución mejor valorada por los ciudadanos en esta emergencia sanitaria. Así se desprende de un estudio realizado por Ipsos entre el 3 y el 8 de abril a más de 2.000 ciudadanos de entre 16 y 65 años, que revela que solo un 25 % de los encuestados califica como buena o muy buena la gestión de Sánchez. El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, es el miembro peor valorado. Su gestión es considerada mala o muy mala por el 56 % de los encuestados y solo un 20 % opina que es buena o muy buena.

14.15

La Reina Letizia ha mantenido este martes una videoconferencia con representantes de las asociaciones de diabéticos para conocer la situación que afronta este colectivo durante la pandemia del coronavirus.

14.03

El presidente ugandés, Yoweri Museveni, ha anunciado este lunes la extensión del «lockdown» hasta el 5 de mayo. Uganda ha confirmado 54 casos, 47 de los cuales siguen activos y no ha registrado ninguna muerte hasta el momento. El continente africano ha superado los 15.000 contagios del nuevo coronavirus, 838 personas ha fallecido por Covid-19 y cerca de 3.000 han superado la enfermedad. Informa Alba Amorós.

13.59

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentará mañana recomendaciones para que los países de la Unión Europea (UE) retiren progresivamente las restricciones impuestas para frenar el coronavirus, aunque la decisión de suavizar las medidas depende de cada Estado miembro. El Ejecutivo comunitario presentará una «hoja de ruta» con recomendaciones para los Estados con el fin de que cuando empiecen a retirar las restricciones lo hagan «de modo efectivo» y teniendo en cuenta la situación en otros Estados miembros, en particular en los países vecinos, explicó el portavoz jefe de la Comisión, Eric Mamer, en una rueda de prensa. «No diremos a un Estado miembro específico que ahora es el momento adecuado para suavizar las restricciones. Lo que recomendaremos son una serie de criterios y condiciones que deberían aplicarse cuando se evalúe o decida que tiene sentido suavizar las medidas», explicó.

13.47

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el lunes un alivio inmediato de la deuda para 25 países miembros con el objetivo de ayudar a frenar el impacto económico de la pandemia del coronavirus. Estos países recibirán ayuda financiera proveniente de un fondo para catástrofes que les permitirá cumplir con sus obligaciones de deuda con el FMI durante una fase inicial durante los próximos seis meses y "les ayudará a canalizar sus escasos recursos financieros hacia esfuerzos médicos de emergencia vitales y otros esfuerzos de ayuda", dijo directora gerente del FMI Cristalina Georgiana.Los primeros países que recibirán alivio del servicio de la deuda son Afganistán, Benin, Burkina Faso, República Centroafricana, Chad, Comoras, República Democrática del Congo, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haití, Liberia, Madagascar, Malawi, Malí, Mozambique, Nepal, Níger, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Sierra Leona, Islas Salomón, Tayikistán, Togo y Yemen. Informa Alba Amorós.

13.39

La Organización Mundial de la Salud (OMS) subrayó hoy que no toda Europa está en fase de desescalada de la COVID-19, pese a la disminución de casos en grandes focos como España e Italia, y destacó que todavía el 90 por ciento de los nuevos casos diarios proceden del Viejo Continente y de EEUU. «Hay un panorama variado en Europa, donde se comienza a ver una ligera desaceleración de casos en grandes brotes en España o Italia, mientras en otros países como Turquía o el Reino Unido las infecciones van en aumento», subrayó al respecto la portavoz de la OMS Margaret Harris.

13.30

La entrega del Premio Cervantes 2019, que en esta ocasión ha recaído en el poeta catalán Joan Margarit, se ha pospuesto a causa de la pandemia del coronavirus, pero aún no hay fecha confirmada. La ceremonia, que como es tradición se celebra el 23 de abril, no tendrá lugar en la fecha habitual, tal y como ha señalado a Europa Press la hija del galardonado en esta edición. Del mismo modo, fuentes del Ministerio de Cultura y Deporte han señalado a Europa Press que todavía «no hay fechas» para la entrega de este galardón, el más importante de las letras hispánicas.

13.18

La patronal Fedetaxi ha asegurado hoy que los profesionales de este sector registrarán durante este año una caída de ingresos de más del 60% por la pandemia de la Covid-19. Ante esta panorama, la organización está preparando un plan de ayudas urgentes para presentar al Gobierno, en el que van a solicitar una reducción al 50% de todos los tributos que abona el sector y apoyo financiero para pasar la flota de vehículos a eléctricos.

13.10

El Gobierno, a través de varios ministerios, ha homologado durante este año 1.083 títulos de profesionales sanitarios extranjeros para permitirles trabajar en España durante la pandemia del coronavirus. La mayoría de estas homologaciones se han producido durante el Estado de Alarma decretado el pasado 14 de marzo. En una nota de prensa, el Ministerio de Universidades precisa haber homologado más de 400 titulaciones sanitarias durante el Estado de Alarma. Además, el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha homologado desde el 31 de marzo 223 títulos de Formación Profesional de rama sanitaria de profesionales de otros países.

12.56

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denunció este martes que todavía no se han incorporado los 1.000 nuevos efectivos comprometidos para reforzar el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y que se está retrasando el pago de prestaciones derivadas de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). En un comunicado, el sindicato destacó que el SEPE y la Seguridad Social están «desbordados» por la cantidad de expedientes a tramitar estos días como ERTE o aplazamientos de pagos a la Seguridad Social.

12.44

El Vaticano ha ampliado hasta el 3 de mayo las medidas aplicadas como prevención para evitar la propagación del coronavirus, que prevén entre otras cosas el cierre de la plaza y la basílica vaticanas. La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó en una nota de que se extienden «hasta el 3 de mayo todas las medidas que se han adoptado hasta la fecha para hacer frente a la emergencia sanitaria del COVID-19».

12.30

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha clausurado este martes el Palacio de Hielo de Majadahonda como recinto temporal y extraordinario habilitado para recibir a fallecidos por el coronavirus. Esta infraestructura, que durante diez días ha contribuido a afrontar las consecuencias de la pandemia, ha acogido a 162 personas fallecidas. Ahora, debido a las menores necesidades de los servicios funerarios de la región, el Gobierno madrileño ha decidido su cierre. Según ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado, la presidenta se ha desplazado al Palacio de Hielo del municipio majariego para agradecer su apoyo y esfuerzo a su alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, a los funcionarios de la Dirección General de Seguridad y al personal de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, dependiente de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, que han participado en la logística, organización y recogida de los fallecidos.

12.19

Cuando finalice la reunión del Consejo de Ministros, comparecerán ante los medios la ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

12.14

Simón agradece las muestras de cariño recibidas durante su enfermedad y asegura que su caso ha sido «bastante leve», con algo de fiebre durante los dos primeros días, tos persistente «que tampoco me ha molestado demasiado» y «sueño constantemente», dice.

12.09

Sobre las residencias de mayores, asegura que no tiene la información sobre si han llegado o no los datos de todas las comunidades autónomas, pese a que se puso como fecha límite el 8 de abril.

12.06

El total de profesionales sanitarios infectados es de 26.672, aunque dice Simón que parte de ellos ya han vuelto al trabajo y que, en general, «la gravedad ha sido menor a la de la población general».

12.04

Sobre la posibilidad de que los niños puedan salir a dar paseos, Simón asegura que «ahora mismo» el responsable de todas estas decisiones es el Gobierno. «Sí que es cierto que hay algunas de las medidas de control que a medida que se van generando mejores hábitos de la población se pueden ir modificando. Una de ellas es que los niños puedan salir con sus familiares a la calle en un momento determinado», explica Simón, pero asegura que hay que tener «mecanismos» para controlado y evitar los abusos.

11.54

Sobre los test de clínicas privadas, que el Gobierno ha puesto a disposición de las comunidades autónomas, Simón dice que el Ministerio ha desarrollado una orden para controlar el uso de las PCR en las comunidades autónomas porque «no podemos permitir que en un periodo de escasez se utilicen las PCR y los diagnósticos que se hagan no queden bajo la tutela de las comunidaders autónomas». El objetivo, dice, es garantizar que los resultados se conocen, que no haya «abusos» por parte de ninguna entidad y evitar que se hagan PCR, «que ahora mismo son una de las herramientas más importanted de que disponemos», cuando la probabilidad de que dé positivo es «excesivamente baja», como ocurre en personas asintomáticas.

11.51

Fernando Simón habla del «claro descenso» de los casos que se notifican cada día. «Es una evolución que nos indica una muy buena dirección», afirma.

11.44

La secretaria general de Transportes, María José Rallo, habla de «normalidad» en en reparto de mascarillas. En los núcleos principales, dice Rallo, la utilización de Cercanías ha sido de un 13% de lo que es habitual en un día normal.

11.41

José Manuel Santiago también previene sobre las ciberestafas y da recomendaciones para los usuarios: desconfiar de correos no esperados que provengan de personas desconocidas o en el que se soliciten datos. Es importante también no responder a los mensajes y no pinchar en los enlaces que contengan.

11.39

El jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago Marín, explica que en en día de ayer se detuvo a 28 personas por incumplimiento del estado de alarma.

11.38

La comisaria principal pide también tener cuidado con las ofertas de ciertos productos, como mascarillas, detectadas en algunas aplicaciones de compraventa.

11.36

Dice Allúe que se ha intensificado el trabajo para luchar contra la ciberdelincuencia. Alerta sobre una oleada de correos electrónicos que tratan de estafar mediante «sextorsión». Pide no realizar pagos ni entablar conversaciones con los extorsionadores.

11.33

María Pilar Allúe, comisaria principal de la Policía Nacional, habla de «normalidad» en el reparto de mascarillas en las estaciones de transporte público.

11.26

Explica Fernando Simón que la letalidad está en todos los países en torno al 10%, excepto Alemania, que se sitúa en el 2,3%.

11.24

Habla Simón de «situación de alto estrés» de las UCI, pese al alivio experimentado en las últimas semanas.

11.23

Aún no ha habido más nuevos curados que nuevos casos, lamenta Simón.

11.22

Dice Simón que las tendencias que muestran los datos son buenas, aunque pide valorar con cuidado los datos de ayer y de hoy por las festividades de Semana Santa.

11.21

Fernando Simón vuelve a participar en la rueda de prensa, que da comienzo en estos momentos.

11.13

El número de personas curadas asciende ya a 67.504.

11.10

España registra 172.541 casos y 18.056 fallecimientos, 567 más que ayer, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad.

11.01

El doctor Fernando Simón, uno de los principales asesores del Gobierno en la epidemia de coronavirus, se ha reincorporado este martes a las reuniones diarias en La Moncloa del Comité Técnico de Gestión del actual estado de alarma, tras guardar una cuarentena domiciliaria de 15 días por haber dado positivo en un test de coronavirus el pasado 30 de marzo. Simón ha evolucionado de forma favorable en esta última quincena y él mismo ha confirmado que su sintomatología siempre fue de carácter leve. De hecho, a menudo participó por videoconferencia en la rueda de prensa diaria que ofrecen los miembros del Comité Técnico de Gestión, en la que le sustituía de manera presencial la doctora María José Sierra.

10.56

Más de medio millar de investigadores de 38 países asociados en un consorcio internacional han lanzado una encuesta internacional entre pacientes de la Covid-19 para evaluar el problema de la pérdida del olfato y del gusto que se ha constatado. El llamado Consorcio Global para la Investigación Quimiosensorial (GCCR en sus siglas en inglés) ha elaborado un cuestionario en 20 lenguas destinado a los enfermos para conocer la importancia de las alteraciones de ambos sentidos, compararlas con las de otras patologías e iniciar un seguimiento de medio y largo plazo.

10.45

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha registrado 2.774 casos en las últimas 24 horas en Rusia, lo que eleva el balance a 21.102 personas contagiadas y 170 víctimas mortales, según ha informado el centro ruso encargado de la gestión del brote. «En las últimas 24 horas se confirmaron 2.774 casos de Covid-19 en el país. El total sube a 21.102 casos», ha indicado el organismo ruso, en un comunicado recogido por la agencia de noticias rusa Sputnik. Más de la mitad de los nuevos contagios (1.489 casos) corresponden a Moscú.

10.35

Los pacientes españoles han sido de los primeros en ser incluidos en el primer ensayo clínico a gran escala puesto en marcha por Roche Farma para evaluar la seguridad y la eficacia del fármaco tocilizumab en pacientes adultos hospitalizados con neumonía grave por Covid-19, según ha anunciado la compañía en un comunicado. Tocilizumab es un anticuerpo monoclonal que bloquea la vía de señalización de IL-6 y está aprobado actualmente en 116 países para el tratamiento de la artritis reumatoide (AR), la artritis idiopática juvenil (AIJ) y el síndrome de liberación de citoquinas inducido por la terapia CAR-T.

10.25

La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan roza ya los dos millones de afectados en todo el mundo, según el último balance global de la Universidad Johns Hopkins, cuyas cifras anunciaban la superación de la barrera de los dos millones de positivos en una actualización anterior. En concreto, el Covid-19 deja 1.920.618 personas contagiadas, 119.687 muertes y 449.949 personas recuperadas en 185 países y territorios.

10.09

«He superado al #COVID19 y tras la convalecencia me incorporaré a mi trabajo de manera presencial. Gracias a los que me habéis acompañado de una u otra manera. Mi apoyo y solidaridad a todos los que están pasando por estos difíciles momentos», ha publicado la vicepresidenta primera en su cuenta de Twitter.

10.00

Gaza, donde hasta el momento hay 13 personas contagiadas que están en cuarentena, vuelve a atener capacidad para realizar las pruebas de coronavirus tras permitir Israel la entrada de cinco kits para realizar test enviados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El portavoz del ministerio de Salud, Ashraf Al Qidra señaló que se trata de una «ayuda limitada» porque solo sirven para realizar 500 pruebas y en la Franja hay dos millones de habitantes. Los israelíes permitieron también la entrada de una máquina de PCR, un termociclador que permite detectar la presencia del virus y por tanto permite saber si alguien está contagiado en el momento, según informó la agencia Reuters. Después de una década de bloqueo y tres guerras, el sistema sanitario gazatí está muy debilitado. En la Franja hay 100 respiradores y 45 camas para pacientes en cuidados intensivos. Informa Mikel Ayestaran.

9.45

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, participa este martes en una videoconferencia con los regidores de las otras seis ciudades más pobladas de España para tratar los graves problemas y desafíos conjuntos que ocasiona en los grandes municipios la crisis sanitaria y socioeconómica generada por el Covid-19. Almeida hablará con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y los alcaldes de Valencia, Joan Ribó; Sevilla, Juan Espadas; Zaragoza, Jorge Azcón, y Murcia, José Ballesta, así como con la primera teniente de alcalde de Málaga, Susana Carrillo.

9.30

Los centros, servicios y establecimientos sanitarios de diagnóstico clínico de titularidad privada deben estar disponibles para entrar a formar parte o reforzar los circuitos de diagnóstico ya existentes desde este mismo martes así como para notificar a la autoridad sanitaria competente de la comunidad autónoma los casos de coronavirus detectados. Así lo establece la Orden SND/344/2020 publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en el que se explica que existe la obligación de que la enfermedad sea notificada tan pronto sedetecte un nuevo caso con la máxima urgencia y por el medio más rápido posible, correspondiendo a las comunidades autónomas, en su ámbito competencial, establecer el procedimiento.

9.15

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en Alemania a más de 125.000 personas contagiadas y ha provocado la muerte de más de 2.950, según el último balance del Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades contagiosas. En las últimas 24 horas, Alemania ha sumado 2.082 casos nuevos de coronavirus y 170 fallecidos, lo que eleva el balance a 125.098 personas contagiadas y 2.969 víctimas mortales por la pandemia.

9.00

El Gobierno de Portugal ha decidido prolongar hasta el 15 de mayo los controles fronterizos con España, reinstalados el pasado 17 de marzo inicialmente por un mes, debido a la pandemia de la Covid-19. El ministro portugués de Administración Interna, Eduardo Cabrita, explicó en rueda de prensa que el paso de un lado a otro de la frontera seguirá limitado a nueve puntos y cerrado a desplazamientos que no sean transporte de mercancías o de trabajadores trasnacionales.

8.45

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, comparecerá , a petición propia, este martes en la comisión del ramo en la Asamblea de Madrid, donde informará sobre su gestión sanitaria en relación con la crisis del coronavirus en la autonomía. Así, a partir de las 15.30 horas tendrá lugar la comparecencia, después de que los grupos de la oposición hayan pedido durante estas últimas semanas más transparencia y rendición de cuentas del Ejecutivo autonómico, pese a que el consejero ha mantenido encuentros virtuales con los parlamentarios para irles informando de las decisiones que tomaba. Con esto, el pasado viernes la Mesa de la Asamblea aceptó que se realice una sesión telemática a partir de la que la Cámara comenzará a retomar gradualmente la actividad parlamentaria.

8.20

El Consejo de Ministros, que Pedro Sánchez reúne este martes a partir de las 10.30 horas, aprobará un incremento del techo de gasto para poder hacer frente, entre otras cosas, a las medidas económicas y sociales que el Gobierno está adoptando como consecuencia de la pandemia del Covid-19. Esta medida permitirá, por ejemplo, llevar adelante los planes para la vivienda que el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha puesto en marcha con el objetivo de ayudar a personas vulnerables en estos momentos del estado de alarma, y que ayer estimó en 450.000 beneficiarios.

8.00

China ha comenzado los ensayos clínicos en humanos de dos posibles vacunas contra el coronavirus, según informa la prensa local. Se trata de dos vacunas inactivadas, es decir, consistentes en microorganismos que se han matado a través de procesos físicos o químicos.

7.45

Corea del Sur ha vuelto a no experimentar este martes grandes cambios en las cifras de afectados y víctimas por el coronavirus y ha informado de 27 casos adicionales, dos más con respecto al lunes, pero sí ha trasladado su preocupación por la aparición de nuevos positivos en antiguos pacientes.

6.58

Los 1.300 millones de habitantes de la India continuarán confinados hasta el 3 de mayo para frenar el coronavirus, anunció este martes el primer ministro, Narendra Modi, mientras el país superó los 10.000 casos de COVID-19 y 339 muertes. "Todo el mundo ha sugerido que el confinamiento debería ser extendido, y algunos estados ya lo han hecho. Hemos decidido extender el confinamiento hasta el 3 de mayo", afirmó Modi en un discurso televisado el mismo día en que debían finalizar las restricciones de 21 días impuestas el pasado 25 de marzo.

6.45

El coronavirus en Honduras ha dejado hasta este lunes al menos 26 muertos, el último caso el de una mujer de 48 años, mientras que los contagiados, con diez nuevos confirmados, ascienden a 407, informó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager). El informe oficial, brindado en cadena nacional de radio y televisión, subraya que de 71 pruebas de PCR practicadas por el Laboratorio Nacional de Virología, 10 han resultado "positivos", de los que ocho corresponden al departamento de Cortés, el que registra la mayor cantidad de casos desde marzo.

6.38

El comercio exterior de China cayó un 6,4 % interanual durante el primer trimestre de 2020, según las estadísticas oficiales publicadas hoy. Los datos divulgados por la Administración General de Aduanas muestran que, en los tres primeros meses del año, los intercambios comerciales de China con el resto del mundo se situaron en 6,57 billones de yuanes (unos 933.000 millones de dólares, 853.000 millones de euros).

6.35

La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que no se registraron nuevas muertes por la neumonía COVID-19, causada por el coronavirus SARS-CoV-2, durante este lunes, un día en el que sí se detectaron 86 nuevos positivos en viajeros procedentes del extranjero, los llamados casos "importados". Se trata del tercer día en el que las autoridades sanitarias aseguran que no se han producido muertes por la citada enfermedad, después de que también colocaran un cero en ese casillero durante los pasados días 6 y 11.

6.32

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este lunes que mantendrá de forma indefinida la prohibición que rige desde hace un mes de ingresar al país desde Europa a causa de la pandemia del COVID-19. "Queremos hacerlo (levantar el cierre) muy rápidamente, pero queremos asegurarnos de que todo esté bien. Ahora mismo tenemos una prohibición muy fuerte y vamos a mantenerla así hasta que ellos (Europa) sanen", dijo Trump durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

6.31

A partir de un descubrimiento del profesor puertorriqueño Mariano García-Blanco, científicos de universidades de Florida y Texas y del Instituto Nacional del Cáncer de EE.UU. trabajan conjuntamente en busca de un medicamento que bloquee una enzima que ayuda al coronavirus de la COVID-19 a multiplicarse en el organismo humano. La Florida International University (FIU) informó este lunes de que el objetivo del equipo es descubrir entre los medicamentos ya existentes y aprobados en EE.UU. cuáles son los que mejor inhiben la enzima Topoisomerasa III-ß (TOP3B), para lo cual se ayudan con inteligencia artificial y modelos moleculares.

6.30

Con maletas cargadas de mascarillas, alcohol y gel hidroalcohólico, pasajeros españoles y mexicanos abordaron este lunes con una mezcla de alivio e incertidumbre el último vuelo de Aeroméxico a Madrid de abril por la pandemia del coronavirus. Con mostradores semivacíos en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM), la española Sara Marín presentaba su documentación para regresar a casa apenas tres meses después de haber llegado a vivir a México sin saber cuándo volverá.

6.29

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este lunes que un cuarto avión ha despegado dirección al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con 80 toneladas de material sanitario para hacer frente a la crisis sanitaria del COVID-19. La presidenta madrileña ha señalado en una entrevista en 13 TV que este avión se suma a los otros tres que ya ha recibido Madrid, y que, en total suman más de 300 toneladas de material sanitario.