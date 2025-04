Irene Montero no condena el ataque a la estatua de fray Junípero Serra y pide la revisión crítica del pasado La ministra de Igualdad, que ha atendido a TVE, considera que no hay que centrar el debate en el derribo de las estatuas sino en analizar nuestra historia de manera crítica

La ministra de Igualdad, Irene Montero , ha atendido a «Los Desayunos de TVE» en donde ha sido preguntada por la oleada de vandalismo contra estatuas que se ha extendido por muchos países del mundo y que afecta a personajes relevantes de nuestra historia patria, como fray Junípero Serra o Cristóbal Colón .

Hilándolo con el concejal de Podemos que pidió que fuera tirada la estatua de fray Junípero Serra en Palma o «los destacados miembros de En Común Podem que han dicho que la estatua de Colón allí sobra (en Barcelona)», el presentador, Xavier Fortes, le ha preguntado si están haciendo una reflexión en su partido sobre esta fiebre de vandalismo .

«Es una reflexión que se está produciendo en muchos países los países a raíz del movimiento de que las vidas negras también importan, mi opinión es que lo importante es que como sociedad hagamos una reflexión crítica de nuestra historia », ha comenzado respondiendo Montero para rápidamente hablar sobre feminismo y el papel de la mujer en la historia.

En este punto, el presentador que ha escuchado paciente la disertación de Montero ha repreguntado y exigido concreción a esta pregunta: ¿Está a favor de que permanezcan las estatuas de Cristóbal Colón y fray Junípero Serra?

A lo que Montero ha contestado: «Insisto, el debate no es tirar estatuas sino entender quienés son esos personajes históricos , qué han hecho y como sociedad saber, y cómo país ver que valores defendemos y la historia que tenemos y analizarlo de una manera crítica. Centrar el debate en sí hay que tirar o no una estatua es inadecuado porque representan parte del pasado pero lo importante es la lectura que hagamos. Y como sociedad ver a qué personajes honramos y a cuáles honremos o no tenemos que conocer porque son parte de la historia y tener memoria nos permite ser una sociedad democrática e igualitaria. Y no cometer como sociedad aquello que fueran errores».