La generación de consolas que nunca llegó

La última generación de consolas recuerda a la obra de teatro de Samuel Beckett 'Esperando a Godot': casi todo el mundo espera que, en cualquier momento, Microsoft y Sony serán capaces de cubrir la demanda de Xbox Series y PlayStation 5. Y mientras tanto –mientras ... esperan– lo que pasa es el tiempo. Y poco más. Ninguna de las dos empresas ha sido capaz de capear la escasez de chips que impide fabricar más sistemas, lo que provoca que encontrar las flamantes máquinas sea, un año después de su lanzamiento, prácticamente, misión imposible. «La nueva generación ha estado marcada por una pandemia que sigue generando retos de manera diaria, particularmente en lo que se refiere a la cadena de suministro y al desarrollo de videojuegos», dice a este periódico Óscar del Moral, director de Koch Media, una de las desarrolladoras y distribuidoras más importantes de Europa.

En noviembre de 2020, cuando las nuevas consolas comenzaron a llegar a las casas de los usuarios más previsores, los que las reservaron, la apuesta de Sony y Microsoft era clara. Tanto PS5 como Xbox Series prometían al usuario un rendimiento gráfico muy superior, una reducción notable de los tiempos de carga y experiencias más inmersivas. Y no mentían. En ABC conocemos bien las dos consolas y lo sabemos. Las máquinas cumplen lo que prometen. El éxito, en este apartado, es incuestionable.

Sin casi exclusivos

Las empresas han conseguido captar la atención de una sociedad cada vez más acostumbrada a machacar botones. «Los consumidores están apoyando los escasos lanzamientos disponibles», apunta Del Moral. Y es ahí, en los escasos lanzamientos que exploten las consolas, donde está el segundo gran problema de la presente generación. Hasta la fecha, el catálogo de videojuegos para PS5 y Xbox Series sigue siendo notablemente reducido. Tanto que se puede jugar a la inmensa mayoría de grandes títulos de nuevo cuño sin necesidad de rascarse el bolsillo. Si el jugador quiere, los encontrará disponibles para las viejas PS4 y Xbox One, de 2013, sin problema. Quizá con peores gráficos, pero, al final, con el mismo contenido.

«Ahora mismo no hay juegos que vendan consolas, sí que hay una experiencia que mejora lo que había antes. Lo que hace falta es un puñetazo encima de la mesa. Un juego potente», explica a ABC Jon Cortázar, director ejecutivo del estudio de desarrollo español Relevo. Efectivamente, entre las obras punteras lanzadas durante la generación con PlayStation en mente, solo 'Ratchet & Clank: una dimensión aparte', 'Returnal' y el 'remake' de 'Demon's Souls' se pueden jugar de forma exclusiva en PS5. Mientras tanto, las grandes propuesta desarrolladas por estudios externos, como 'Resident Evil VIII', 'Far Cry 6' o 'Guardians of the Galaxy', son perfectamente compatibles con PS4 y Xbox One. Por su parte, Xbox Series ha apostado por lanzar parches que aumenten los gráficos de alguno de sus mayores exponentes de pasada generación. En 2021, sus principales lanzamientos son el título de carreras 'Forza Horizon 5' y el futurista 'Halo Infinite', que llegará en diciembre. Los dos con versiones para Xbox One. En 2022, todo indica que la tónica continuará siendo la misma. PlayStation 4 y Xbox One seguirán estando igual de vivas y recibiendo, prácticamente, lo mismo que sus hermanas mayores. El 'gamer' se perderá poco, al menos hasta finales de año.

«Nos podemos suicidar»

De acuerdo con las últimas cifras, en un año se han vendido 20 millones de consolas de nueva generación. Durante el total de la pasada, las ventas se mueven en los 170 millones de sistemas. Los estudios externos, con las cifras en la cabeza, lo tienen claro. «No hay alternativa. O sacas el videojuego para todas las consolas o estás frito», explica a este periódico Raúl Rubio, director ejecutivo de Tequila Works, uno de los estudios más importantes de España. «Realizar un juego de nueva generación en exclusiva es tirarte a la piscina. Nos podemos suicidar», dice, por su parte, Cortázar.