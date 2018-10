Darío Villanueva renuncia a presentarse a la reelección para dirigir Real Academia Española El director anunció este jueves a los académicos que no renovará y se abre ahora el debate sobre quién debe sucederle

Jesús García Calero

El director de la Real Academia Española, Darío Villanueva, anunció anoche a los miembros de la Docta Casa que no piensa presentarse a la reelección. En la primera sesión del curso académico, para sorpresa de algunos, el director de la RAE pasó a repasar los asuntos pendientes. En ese contexto fue cuando recordó que toca elegir este año a los cargos académicos cuyo mandato se agota: el director, el bibliotecario y el primer vocal. Todos los académicos, reflexionó, son candidatos potenciales para renovar estos puestos pero, según señaló de inmediato, «yo no me voy a presentar a la reelección».

La Academia es lugar en el que se concentra la inteligencia y muchos ya esperaban el anuncio, según ha podido saber ABC. Primero por que la gestión de Darío Villanueva tiene gran contestación interna, lo cual supondría un desgaste de cara a la candidatura, y además porque muchos piensan que sería difícil salir reelegido.

Sea como fuere, entre las justificaciones que expresó el actual director figura un servicio ya dilatado a la Docta Casa, con cuatro años de secretario y un mandato como director. Se abre así un proceso electoral que tendrá su colofón con el nombramiento de un nuevo director después de la votación el 6 de diciembre.

La etapa que se cierra ha estado marcada por las estrecheces económicas de la RAE, a la que los sucesivos gobiernos han ido estrangulando con ajustes y recortes, pasando de aportaciones que rondaban los 4 millones a los actuales 1,5 millones. Para compensarlo Villanueva trató de establecer bases de financiación basadas en la explotación de sus recursos, así como convenios. El patrocinio de la web de la RAE y la comercialización de la tecnología aplicada al idioma que supone «Enclave» han sido dos formas de recabar fondos, pero todo ha sido insuficiente, incluso sumando el convenio con la Universidad de Shanghái suscrito el mes pasado.

Los detractores de su gestión advierten de la incapacidad para ampliar los patrocinios, una gestión económica insuficiente y falta de ambición, y una pérdida de la influencia de la institución, ya que no ha sabido convencer a los Gobiernos de Rajoy y Sánchez de la capital importancia de la RAE en la diplomacia cultural del español global.

Premios

Por otro lado, la RAE reconoció también ayer la labor del escritor ecuatoriano Raúl Vallejo con el premio a la creación literaria por su obra «El perpetuo exiliado» y el trabajo de Raúl Arévalo y David Pulido en la película «Tarde para la ira» con el galardón al mejor guión cinematográfico.

Ambos premios, dotados con 20.000 euros y una medalla conmemorativa cada uno, serán entregados el Día de la Fundación pro Real Academia Española.