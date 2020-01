Una coma, el «gran» conflicto que vuelve a dividir el Reino Unido tras el Brexit

«Dejar la Unión Europea es un punto de inflexión en nuestra historia y esta moneda marca el comienzo de este nuevo capítulo» afirmaba el ministro de Finanzas, Sajid Javid, en la presentación de la nueva de 50 peniques acuñada para marcar la partida del país y que lleva la fecha del Brexit del 31 de enero de 2020.

Alrededor de tres millones de estas las monedas se distribuirán desde los bancos, oficinas de correos y tiendas a partir de este viernes. Sin embargo la primera polémica no se ha hecho esperar y ya ha saltado a los titulares de la prensa británica a cuenta de su inscripción: «Paz, prosperidad y amistad con todas las naciones».

La cita recoge parte del primer discurso inaugural de Thomas Jefferson como presidente de los Estados Unidos en 1801, cuando expuso los «principios esenciales» de su gobierno, incluyendo «paz, comercio, y amistad honesta con todas las naciones, sin forzar alianzas con ninguna».

Además de las diferencias en el fondo, el texto de la moneda ha optado por una en la forma. No utilizar la denominada coma Oxford o coma serial. El signo de puntuación en cuestión se pone antes de la «y» final en una enumeración y cuenta con grandes defensores y detractores en el Reino Unido.

Tanto unos como otros han saltado a la palestra de los medios y las redes sociales en defensa a ultranza de sus irreconciliables posturas ortográfica, según recoge The Guardian.

En el bando de los que consideran que la Royal Mint (la casa de la moneda de Reino Unido) ha cometido un error imperdonable se encuentra el escritor de «best seller» Philip Pullman, aclamado autor de afamada trilogía «La materia oscura» (adaptada al cine como «La brújula dorada».

The 'Brexit' 50p coin is missing an Oxford comma, and should be boycotted by all literate people.

«La moneda "Brexit" de 50 peniques no lleva una coma Oxford y debería ser boicoteada por todas las personas cultas», escribe Pullman. Su tuit ya ha recibido más 2,9 millones de retuits y 16.000 «likes».

También el editor del suplemento literario del Times, Stig Abell, se ha unido al bando del escritor y, a pesar de señalar que no es probablemente la única objeción que tiene frente a la moneda, «la falta de coma después de "prosperidad" me mata».

Not perhaps the only objection, but the lack of a comma after “prosperity” is killing me. pic.twitter.com/ZCN6Zt45cH

En el otro lado de la trinchera ortográfica, la escritora y financiera Frances Coppola, que escribía respondiendo a Pullman: «Como saben todas las personas cultas, la coma de Oxford es completamente opcional. Pero ofende tanto en su presenciacomo en su ausencia. Cualquiera que sea la elección, a alguien no le gustará. No podría haber una mejor conmemoración para el Brexit».

As all literate people know, the Oxford comma is entirely optional. But it offends both in its presence and its absence. Whatever the choice, someone will think it wrong. There could not be a better commemoration of Brexit. https://t.co/ZI2ashBi6W