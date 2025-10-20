Revelan la causa de la muerte de la primatóloga Jane Goodall

La primatóloga Jane Goodall falleció el pasado 1 de octubre, dejando huérfano al mundo de la ciencia. Ahora, varias semanas después de su inesperada muerte, se han confirmado las causas de su deceso.

Ha sido el medio estadounidense TMZ el que ha avanzado las ... causas del fallecimiento de Goodall. Según han detallado, la primatóloga sufrió un paro cardiopulmunar, también conocido como paro cardíaco.

Noticia Relacionada 'La Revuelta' recuerda a Jane Goodall tras su fallecimiento: «Nos llevamos un gran disgusto» María Robert La prestigiosa etóloga británica, una de las científicas más destacadas de las últimas décadas, visitó el programa de TVE en abril de este año Es decir, Jane Goodall falleció por una dolencia habitual para una persona de su edad, puesto que el riesgo de sufrir un paro cardíaco aumenta con el paso de los años. La científica murió a los 91 años cuando se encontraba en una gira de conferencias en California (Estados Unidos). Toda una vida dedicada a la investigación Jane Goodall dedicó las últimas seis décadas a convertirse en una incansable defensora de la conservación y la sostenibilidad. Fundó en 1977 el Jane Goodall Institute, una organización centrada en la protección de los chimpancés y su hábitat. Además, también estaba enfocado en la educación de los jóvenes. A parte de toda su faceta científica, también fue una autora prolífica de libros de divulgación y una conferenciante incansable, llevando sus mensajes de esperanza y compromiso ecológico a audiencias de todo el mundo, incluida España en varias ocasiones. Goodall vivió completamente entregada a la divulgación hasta el final de sus días. A pesar de tener 91 años, la primatóloga falleció cuando se encontraba realizando una gira de conferencias por todo Estados Unidos.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión