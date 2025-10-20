Suscribete a
ABC Premium

Revelan la causa de la muerte de la primatóloga Jane Goodall

La científica falleció por una dolencia habitual en personas de avanzada edad

Bustinduy aprovecha la muerte de Jane Goodall para resucitar la ley de grandes simios

Jane Goodall, con un chimpancé.
Jane Goodall, con un chimpancé. EP

J. T.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La primatóloga Jane Goodall falleció el pasado 1 de octubre, dejando huérfano al mundo de la ciencia. Ahora, varias semanas después de su inesperada muerte, se han confirmado las causas de su deceso.

Ha sido el medio estadounidense TMZ el que ha avanzado las ... causas del fallecimiento de Goodall. Según han detallado, la primatóloga sufrió un paro cardiopulmunar, también conocido como paro cardíaco.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app