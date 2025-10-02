'La Revuelta' recuerda a Jane Goodall tras su fallecimiento: «Nos llevamos un gran disgusto»

Scottie Pippen y The Offspring fueron los últimos, pero en el transcurso de su primer año en TVE'La Revuelta' ha recibido a multitud de invitados internacionales y nacionales de enorme prestigio. Uno de los hitos del programa sucedió el pasado 30 de abril, cuando David Broncano recibía a toda una leyenda de la ciencia: la primatóloga y etóloga Jane Goodall. La británica, pionera en el estudio de los chimpancés salvajes durante más de 60 años, falleció este 1 de octubre a los 91 años, permaneciendo en activo hasta el último momento.

Noticia Relacionada Jane Goodall: «Los chimpancés me recuerdan a ciertos políticos hombres» María Robert La prestigiosa primatóloga se ha sumado a la lista de invitados internacionales del programa de TVE. Hace unos días fue reconocida con una estrella en el paseo de la Ciencia de La Palma

El recuerdo perpetuo a una invitada muy ilustre

Aunque en el momento de la grabación del programa del miércoles todavía no se sabía la noticia de la muerte de Goodall, 'La Revuelta' le rindió su particular homenaje a través de las redes sociales a una de las invitadas más ilustres. Este jueves 2, sin embargo, David Broncano le dedicaba unas palabras a una de las mujeres científicas y activistas más relevantes de los siglos XX y XXI.

Jane Goodall fue una mujer inspiradora y con una energía increíble. #LaRevuelta pic.twitter.com/kTshjyj8LZ — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 2, 2025

«Ayer nos llevamos un gran disgusto», le comentaba Broncano a los invitados, Eduardo Noriega y Blanca Suárez. El presentador interrumpía la charla con los dos actores para recordar a Goodall, destacando que la última entrevista que concedió fue en ‘La Revuelta’.

En recuerdo de la visita, les enseñaba también la placa conmemorativa que cuelga en el plató desde entonces. «Vino antes de verano, era una mujer muy inspiradora. Contó toda su historia con los primates, era increíble. No solo como hablaba, sino como se comportaba… Tenía una energía increíble».