EL animal con más cromosomas

La Niña del Atlas, la mariposa que se rompió en 200 pedazos y sobrevivió

Investigadores confirman que esta especie de las montañas marroquíes es el animal con más cromosomas, una biología extrema que ha conseguido fragmentado su genoma durante tres millones de años

Este mecanismo, «monstruoso» para otros organismos, pudo haberla ayudado a adaptarse a su entorno y podría arrojar luz sobre el desarrollo de algunos cánceres

Obtienen la secuencia más completa de los cromosomas sexuales de cinco especies de grandes simios

La mariposa Niña del Atlas
La mariposa Niña del Atlas Roger Vila
Judith de Jorge

Judith de Jorge

La Niña del Atlas (Polyommatus atlantica) es una pequeña mariposa del tamaño de una moneda de 20 céntimos que solo se encuentra en las cordilleras de Marruecos y el noreste de Argelia. Con las alas extendidas, los machos lucen un precioso azul metálico, mientras ... que las hembras son marrones con unas distintivas franjas naranjas. Tremendamente fotogénicas, pero muy difíciles de observar. Quedan tan pocos ejemplares que alguna población llegó a darse por extinguida. Las que sobreviven, apenas unos centenares, no solo son raras por su escasez, sino también porque poseen el genoma con más cromosomas del mundo animal: 229 pares. En comparación, el genoma humano tiene solo 23.

