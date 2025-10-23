Suscribete a
La Aemet activa el aviso rojo en zonas del norte por la borrasca Benjamín

Los neutrinos pueden explicar por qué en el Universo hay 'algo' en lugar de 'nada'

Un nuevo e histórico análisis combinado de dos detectores rivales ha conseguido obtener las medidas más precisas hasta ahora de la misteriosa 'oscilación de neutrinos' un proceso que podría llevarnos a entender por qué, en el origen del Universo, la materia se impuso a la antimateria para dar lugar a todo lo que vemos hoy

Detectan el neutrino más energético de la historia, pero su descubridor no quiere decir de dónde viene

Imagen del interior del detector japonés Súper-Kamiokande
José Manuel Nieves

José Manuel Nieves

No tienen carga eléctrica y su masa es tan pequeña que apenas pueden ser observados con los mejores detectores del mundo. No en vano, los neutrinos reciben familiarmente el apodo de 'partículas fantasma'. Son tan esquivos que atraviesan la materia casi como si no ... existiera, y solo muy de vez en cuando uno de ellos delata su presencia al chocar con alguna otra de las partículas que se cruzan en su camino.

