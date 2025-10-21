Suscribete a
La increíble y triste historia de la estrella que se tragó un agujero negro

Tras el 'banquete', el agujero negro empezó a devorar a la estrella desde dentro, causando un estallido de rayos gamma de siete horas de duración, el de mayor duración registrado hasta ahora

Estrellas de agujero negro: el James Webb descubre una nueva clase de objetos cósmicos

En naranja y rodeado por un círculo, el estallido de rayos gamma GRB 250702B, el más largo detectado hasta ahora
En naranja y rodeado por un círculo, el estallido de rayos gamma GRB 250702B, el más largo detectado hasta ahora
José Manuel Nieves

José Manuel Nieves

Es como el mundo al revés. Normalmente, son los agujeros negros los que devoran estrellas, absorbiéndolas con su enorme fuerza gravitatoria, pero un equipo internacional de más de 50 investigadores, liderados por la astrónoma Eliza Neights, del Centro de Vuelos Espaciales Goddard, de la ... NASA, cree haber sido testigo exactamente de lo contrario.

