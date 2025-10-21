La increíble y triste historia de la estrella que se tragó un agujero negro

Es como el mundo al revés. Normalmente, son los agujeros negros los que devoran estrellas, absorbiéndolas con su enorme fuerza gravitatoria, pero un equipo internacional de más de 50 investigadores, liderados por la astrónoma Eliza Neights, del Centro de Vuelos Espaciales Goddard, de la ... NASA, cree haber sido testigo exactamente de lo contrario.

En un estudio que ya puede consultarse en el servidor de prepublicaciones 'arXiv', Neights y sus colegas explican, en efecto, cómo un agujero negro fue devorado por su estrella compañera, con la que formaba un sistema binario. Pero la cosa no quedó ahí, porque el agujero negro se 'vengó' después consumiendo a la estrella desde dentro, lo cual produjo un estallido de rayos gamma de tal fuerza e intensidad que pudo ser visto desde la Tierra, a 9.000 millones de años luz de distancia.

El evento, clasificado como GRB 250702B fue detectado en julio por el telescopio espacial de rayos gamma Fermi, de la NASA. Estos poderosos estallidos (en inglés, Gamma-Ray Burst, GRB) son destellos de rayos gamma asociados a explosiones extremadamente energéticas en galaxias distantes. Y se trata de los eventos electromagnéticos más luminosos de todo el Universo, De hecho, liberan en pocos segundos, o minutos, más energía que la que emitirá el Sol a lo largo de toda su vida.

Pero GRB 250702B se comportó de un modo muy diferente. Y duró 25.000 segundos (aproximadamente siete horas), convirtiéndose así en el estallido de rayos gamma más largo conocido. Los investigadores llevan meses tratando inútilmente de explicar el fenómeno, pero ahora Eliza Neights y su equipo han dado con una solución. Una posibilidad rara e inusual, es cierto, pero perfectamente posible.

Una historia complicada

«El único modelo capaz de explicar de forma natural las propiedades observadas en GRB 250702B -escriben los investigadores en su artículo- es la caída de un agujero negro de masa estelar en una estrella».

Otros estallidos GRB inusualmente largos (aunque no tanto como este) se producen cuando una estrella muy masiva colapsa bajo su propio peso y forma un agujero negro, lanzando chorros de rayos gamma a medida que su vida termina. Pero en este caso, parece haber sucedido justo lo contrario: un agujero negro que ya existía fue absorbido por su estrella compañera cuando sus capas externas, que se habían expandido al final de su vida, lo desequilibraron. Y una vez dentro el agujero negro empezó a consumirla, produciendo las poderosas emisiones de rayos gamma detectadas como GRB 250702B y posiblemente dando lugar también a una supernova débil, demasiado tenue para que un telescopio pueda detectarla a esa enorme distancia.

Una explicación plausible, desde luego, pero que necesita ser confirmada. Neights y sus colegas, de hecho, esperan ser capaces de observar más eventos parecidos en el futuro, especialmente cuando entre en funcionamiento la próxima generación de telescopios, entre ellos el Vera Rubin, en Chile, que combina un espejo de 8,4 metros con una cámara digital de 3.200 megapíxeles, la más grande del mundo.