La NASA anuncia que intentará volver a la Luna con una misión tripulada en febrero de 2026

Funcionarios de la NASA han asegurado este martes que prevé lanzar un vuelo tripulado a la Luna de ida y vuelta en abril del próximo año, que podría adleantarse hasta febrero. Esta será la primera misión de la agencia en su programa Artemis, creado en 2017 con la intención de repetir el paso del Apolo 11, más de 50 años después.

El programa, ahora en su fase Artemis 2, es la iniciativa insignia de Estados Unidos para llevar de nuevo al ser humano a la Luna, una serie de misiones multimillonarias que rivalizan con una iniciativa similar de China, cuyo objetivo es llevar astronautas a la Luna en 2030.

Desde que en abril de 2023 se anunciase que los astronautas G. R. Wiseman, V. Glover, C. Hammock Koch y J. Hansen serían los afortunados de tripular la misión, esta ha acumulado algunos retrasos. Desde noviembre de 2024 a abril de 2026. Aunque ahora todo indica que la agencia está pisando el acelerador.

La idea del alunizaje tripulado se reservá para la tercera fase de la misión, prevista para 2027, si no hay más retrasos.