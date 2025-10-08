Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Un hombre mata a tiros a su yerno, agente de los Mossos, en plena calle en Lérida

El mayor cráter de la Luna no se formó como se creía

La cuenca del Polo Sur-Aitken, o SPA, con más de 1.930 km de norte a sur y 1.600 km de este a oeste, guarda los últimos secretos sobre el origen de nuestro satélite. Secretos que, según un nuevo estudio, se revelarán cuando lleguen a la Tierra las primeras muestras de roca de las misiones Artemis

Nuevas pistas sobre el mayor cráter de la Luna

La cuenca de impacto del Polo Sur-Aitken, en el lado oculto de la Luna, se formó tras un impacto hacia el sur (hacia la parte inferior de la imagen). Los futuros astronautas de Artemis aterrizarán justo en el extremo sur de la cuenca (el borde en rojo, abajo en la imagen)
La cuenca de impacto del Polo Sur-Aitken, en el lado oculto de la Luna, se formó tras un impacto hacia el sur (hacia la parte inferior de la imagen). Los futuros astronautas de Artemis aterrizarán justo en el extremo sur de la cuenca (el borde en rojo, abajo en la imagen) Jeff Andrews-Hanna/University of Arizona/NASA/NAOJ
José Manuel Nieves

José Manuel Nieves

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Dentro de unos años, cuando los astronautas del programa Artemis aterricen cerca del polo sur de la Luna, es muy probable que se encuentren con un inesperado tesoro de información. Algo que ayudará a los científicos a comprender mejor cómo se formó el único gran ... satélite natural de la Tierra. O por lo menos eso es lo que opinan los autores de una nueva investigación recién publicada en 'Nature' y dirigida por el geólogo planetario Jeffrey Andrews-Hanna, de la Universidad de Arizona.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app