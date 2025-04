Descubren un modo de detectar motores de curvatura extraterrestres 'averiados' en el espacio

Si resultara ser cierto que 'ahí fuera' existen civilizaciones más avanzadas que la nuestra, podría ser que alguna de ellas se estuviera desplazando por la galaxia con naves equipadas con motores warp, o de curvatura, que permiten viajar más deprisa que la luz ... pero sin violar ninguna ley de la Física. Y si realmente eso fuera así, un equipo de investigadores dirigido por Katy Clough, de la Universidad Queen Mary de Londres, ha ideado un modo de detectar esas naves utilizando la tecnología actual de la que disponemos. Aunque con una condición: sólo seríamos capaces de encontrar naves warp averiadas. Una mala noticia para los eventuales tripulantes alienígenas, que quedarían destrozados por fuerzas similares a las de un agujero negro, pero excelente para nosotros, que conseguiríamos, por fin, confirmar la existencia de civilizaciones avanzadas más allá de nuestro planeta. Clough y sus colegas explican su idea en un artículo publicado hace apenas unos días en el servidor arXiv.

Bien conocidos por los amantes de series como 'Star Trek', los motores de curvatura permiten que una nave se 'desplace' más deprisa que la luz a base de comprimir el espacio tiempo por delante de ella y expandirlo por detrás, lo cual se consigue creando una 'burbuja de deformación espaciotemporal' que 'surfea' el propio espacio tiempo. Dentro de la burbuja, la nave permanece inmóvil en un espacio plano (no deformado) y no viola por tanto la ley que impide viajar más deprisa que la luz. Sería algo parecido a una persona que permanece quieta sobre una cinta transportadora que se mueve a toda velocidad. En otras palabras, la nave no viaja 'a través' del espacio a una velocidad no permitida por las leyes de la física, sino que es transportada por la burbuja a velocidades superlumínicas. Pero sería el propio espacio, y no la nave, el que 'se movería' debido a sus repetidas dilaciones y contracciones.

Una idea realizable...

La idea fue propuesta por primera vez en 1994 por el físico mexicano Miguel Alcubierre, que publicó en 'Classical and Quantum Gravity' un modelo de cómo podría funcionar un motor así en el mundo real, aunque para hacerlo necesitaba energía negativa, un tipo exótico de energía que, hasta ahora, nunca ha sido observado por los científicos. Pero hace apenas unas semanas, un equipo internacional de físicos dirigidos por Jared Fuchs, de la Universidad de Alabama, publicó en la misma revista una solución que permitiría construir un motor de curvatura que no necesite funcionar con energía exótica.

Ahora, e inspirada por los numerosos contratiempos del motor warp sufridos por la tripulación del Enterprise en 'Star Trek', Clough y su equipo decidieron investigar si un incidente como los de la serie, pero en el universo real, sería capaz de generar ondas gravitacionales y, de ser así, si sería posible para nosotros detectarlas. En su artículo, los investigadores explican que si la nave avanzara normalmente y a velocidad constante no crearía ninguna onda gravitacional, pero sí que lo haría si acelerara o experimentara alguna avería o mal funcionamiento. Y lo que es más, esas ondas gravitacionales serían perfectamente detectables con nuestra tecnología actual.

...Y detectable

El Observatorio de Ondas Gravitacionales con Interferómetro Láser (LIGO), sin ir más lejos, diseñado para revelar los secretos de la galaxia y los agujeros negros, es lo suficientemente sensible para la tarea, aunque según Clough observa ondas gravitacionales en un rango de frecuencias distinto al que seria necesario para descubrir la nave. Desarrollar un dispositivo capaz de observar la frecuencia adecuada para las firmas de los motores warp sería, en palabras de la investigadora, una 'cuestión de financiación' y no de ingeniería o de ciencia.

Clough supone que si lográramos detectar un de esos motores averiados, sería una clara señal de que los extraterrestres están trabajando en esa tecnología, aunque aún experimentaban problemas con ellas. Lo cual sería una pésima noticia para cualquiera que estuviera cerca del motor warp en ese momento.

«Toda esta curvatura espacio temporal que hay en la burbuja warp -afirma Clough- colapsa hacia su interior antes de emerger nuevamente. Y eso básicamente significa que tendrías fuerzas de marea realmente fuertes. Algo muy similar a cuando caes en un agujero negro, que te desintegras. Creo que sería un lugar muy desagradable».