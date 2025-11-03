Un glaciar de la Antártida desaparece a una velocidad récord en la historia moderna: pierde la mitad de su masa en dos meses

Los glaciares terrestres de las regiones polares, aquellos que están unidos a la masa continental y no flotan, retroceden generalmente unos cientos de metros al año, un fenómeno acelerado por el calentamiento global. Pero el glaciar Hektoria, en la península oriental de la Antártida, lo ... ha hecho a una velocidad nunca vista en la historia moderna: perdió casi la mitad de su masa en solo dos meses en 2023. En total, 8 kilómetros de hielo desaparecidos. Esta velocidad sin precedentes es similar a la de la retirada del hielo al final de la última era glacial y evidencia el peligro de la subida global del nivel del mar por el deshielo, según un estudio dirigido por la Universidad de Colorado Boulder (EE.UU.).

El glaciar Hektoria es pequeño según los estándares antárticos —unos 300 km cuadrados, una superficie menor a la de la ciudad de Málaga—pero su retroceso rápido no tiene precedentes. «Cuando volamos sobre Hektoria a principios de 2024, no podía creer la magnitud del área que se había colapsado», dice Naomi Ochwat, autora principal del estudio que se publica este lunes en 'Nature Geosciences'. «Había visto el fiordo y las características montañosas notables en las imágenes satelitales, pero estar allí en persona me llenó de asombro por lo que había sucedido», añade.

El equipo de investigación examinó el área circundante al Hektoria utilizando satélites y sensores remotos para otro estudio de investigación. Pero mientras analizaban los resultados, Ochwat notó datos que indicaban que Hektoria casi había desaparecido por completo. Entonces, se propuso entender qué había ocurrido.

Llanura de hielo

Muchos glaciares en la Antártida son glaciares de marea: descansan sobre el lecho marino y terminan con su frente de hielo en el océano, desprendiendo icebergs. Pueden situarse sobre cañones profundos, montañas subterráneas o grandes llanuras planas. En el caso de Hektoria, el glaciar descansaba sobre una llanura de hielo, una zona plana de roca madre por debajo del nivel del mar. Investigaciones previas habían encontrado que hace entre 15.000 y 19.000 años, los glaciares antárticos con llanuras de hielo retrocedían cientos de metros por día, lo que ayudó al equipo a entender mejor la rápida retirada de Hektoria.

Cuando los glaciares de marea se encuentran con el océano, pueden comenzar a flotar sobre la superficie de la aguas en lugar de descansar sobre terreno sólido. El punto en el que un glaciar comienza a flotar se conoce como línea de apoyo. Usando varios tipos de datos satelitales, los investigadores descubrieron que Hektoria tenía múltiples líneas de apoyo, lo que puede indicar un glaciar con una topografía de llanura de hielo debajo.

La llanura de hielo de Hektoria hizo que una gran parte del glaciar comenzara a flotar de repente, lo que provocó que se desprendiera rápidamente. Al flotar, se expuso a las fuerzas del océano, lo que abrió grietas desde el fondo del glaciar, que finalmente se encontraron con grietas expuestas desde la parte superior, lo que causó que todo el glaciar se desprendiera y se desintegrara.

El equipo utilizó datos satelitales para estudiar el glaciar en diferentes intervalos de tiempo y crearon una imagen detallada de su topografía y su retirada. «Si solo tuviéramos una imagen cada tres meses, no podríamos decir que el glaciar perdió dos kilómetros y medio en dos días», apunta Ochwat. «Combinando estos diferentes satélites, podemos llenar los huecos de tiempo y confirmar cuán rápido perdió hielo», añade.

Advertencia para el futuro

Los investigadores también usaron instrumentos sísmicos para identificar una serie de terremotos glaciales en Hektoria que ocurrieron simultáneamente con el periodo de retirada rápida. Los terremotos confirmaron que el glaciar estaba anclado en la roca madre, en lugar de estar flotando, lo que probó tanto la presencia de una topografía de llanura de hielo como que la pérdida de hielo contribuyó directamente al aumento del nivel del mar global.

Se han detectado topografías de llanura de hielo en numerosos glaciares de la Antártida, y la investigación sobre Hektoria ayudará a los científicos a anticipar y pronosticar posibles retiradas rápidas en todo el continente.

Para los científicos, el caso de Hektoria supone una advertencia sobre la rapidez de la retirada de los glaciares antárticos. «La retirada vertiginosa de Hektoria es un poco un shock: realmente cambia lo que es posible para otros glaciares más grandes en el continente», advierte Ted Scambos, coautor del estudio. Según el investigador, si se dan las mismas condiciones en otras partes de la Antártida, el aumento del nivel del mar podría acelerarse considerablemente, con consecuencias globales.