Un glaciar de la Antártida desaparece a una velocidad récord en la historia moderna: pierde la mitad de su masa en dos meses

El retroceso sin precedentes del Hektoria, similar en rapidez a lo ocurrido al final de la última era glacial, evidencia el peligro de la subida del nivel del mar por el deshielo

El cañón más profundo de la Tierra, bajo el hielo de la Antártida

El frente del glaciar Hektoria en febrero de 2024. El glaciar continúa desprendiendo enormes icebergs que caen al mar
El frente del glaciar Hektoria en febrero de 2024. El glaciar continúa desprendiendo enormes icebergs que caen al mar
J. de Jorge

Los glaciares terrestres de las regiones polares, aquellos que están unidos a la masa continental y no flotan, retroceden generalmente unos cientos de metros al año, un fenómeno acelerado por el calentamiento global. Pero el glaciar Hektoria, en la península oriental de la Antártida, lo ... ha hecho a una velocidad nunca vista en la historia moderna: perdió casi la mitad de su masa en solo dos meses en 2023. En total, 8 kilómetros de hielo desaparecidos. Esta velocidad sin precedentes es similar a la de la retirada del hielo al final de la última era glacial y evidencia el peligro de la subida global del nivel del mar por el deshielo, según un estudio dirigido por la Universidad de Colorado Boulder (EE.UU.).

