El truco matemático increíblemente simple que sorprende en Twitter

Sin calculadora y sin papel. ¿Podría decir de cabeza cuánto es el 4% de 50? Si ha pensando que se trata de una tarea imposible sin hacer varios cáculos o aproximaciones, está de enhorabuena. Con este simple truco que está corriendo como la pólvora en Twitter podrá resolverlo en menos de lo que canta un gallo:

Volviendo al ejemplo de antes: dé la vuelta a los números y piense en cuál es el 50% de 4. Mucho más sencillo, ¿verdad? Pues es el mismo resultado que para el 4% de 50. Haga la prueba.

Se trata de un principio matemático ya conocido, si bien ha sido ahora, de la mano del periodista británico Ben Stephens, cuando se ha hecho viral, sorprendiendo a muchos internautas que no sabían de su existencia, tal y como se puede leer en los comentarios al tuit original de Stephens.

Fascinating little life hack, for doing percentages:



x% of y = y% of x



So, for example, if you needed to work out 4% of 75 in your head, just flip it and and do 75% of 4, which is easier.