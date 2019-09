SpaceX planea empezar los vuelos comerciales al espacio el año que viene

Que Elon Musk y su compañía SpaceX tiene la vista puesta en los viajes espaciales comerciales no es una noticia nueva: desde que en 2002 el polémico magnate -también fundador de Tesla, entre otras compañías- creara la empresa espacial, su objetivo ha sido crear una «humanidad multiplaneta». Desde entonces se han desarrollado los famosos cohetes reutilizables Falcon 1, Falcon 9 y Falcon Heavy, además de cápsulas de carga Dragon y la nave Crew Dragon para llevar y traer astronautas a la Estación Espacial Internacional. De momento, tiene plataformas de lanzamiento en Florida, California y Boca Chica (Texas) y a finales de agosto realizaba las pruenas del prototipo Starhopper. En esta última es donde este fin de semana Musk ha mostrado el prototipo Starship Mk1, un cohete destinado los primeros vuelos orbitales y en el que el multimillonario japonés Yusaku Maezawa y otros famosos realizarán el primer vuelo comercial al espacio.

Musk utilizó el undécimo aniversario del primer lanzamiento orbital exitoso del Falcon 1 para anunciar la nueva versión del proyecto Starship, que tiene como objetivo transportar hasta cien personas en su interior al espacio, verdaderas «colonias» a otros mundos. Según sus cálculos, esto podría ser pronto: en seis meses se realizarán las pruebas definitivas y en un año podría haber civiles de vacaciones en la órbita de la Tierra. Para acelerar el proceso, el empresario está creando otro prototipo similar en Califorma, el Starship Mk2, que previsiblemente será presentado después de las primeras pruebas del Mk1. De aquí saldrán otros dos prototipos más: el Mk3 y el Mk4.

«Creo que esto es lo más inspirador que he visto», afirmó Musk delante de unos 200 empleados, invitados y reporteros cerca de la plataforma de lanzamiento de Boca Chica, según recoge Space.com. «Este es el camino más rápido hacia una ciudad autosuficiente en Marte», continuó el magnate en la presentación de este sábado, refiriéndose a Starship-Super Heavy, la evolución futura de los prototipos Mk para transportar hasta cien personas en próximos vuelos a la Luna o al planeta rojo, según sus planes.

El prototipo presentado tendrá 118 metros de altura y será el cohete reutilizable «más potente de la historia». Starship utilizará la transferencia de propulsores en el espacio para permitir la entrega de más de 100 toneladas de masa útil a la superficie de la Luna o Marte. El método se aprecia en un nuevo vídeo del programa difundido por SpaceX en su cuenta de Twitter.

Starship will be the most powerful rocket in history, capable of carrying humans to the Moon, Mars, and beyond pic.twitter.com/LloN8AQdei