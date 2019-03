La primera nave privada para llevar astronautas llega a la estación espacial

Después de realizar 18 órbitas a la Tierra desde su lanzamiento la mañana de ayer sábado, la nave espacial Crew Dragon de la compañía SpaceX, la primera privada destinada al transporte de astronautas, ha logrado conectarse con éxito al puerto delantero del módulo Harmony de la Estación Espacial Internacional (ISS) este mediodía. La «captura suave» se ha producido mientras la plataforma orbital viajaba a más de 400 km por hora sobre el Océano Pacífico, justo al norte de Nueva Zelanda. [Puedes seguir aquí en vivo la apertura de la escotilla].

Capture confirmed! After making 18 orbits of Earth since its launch, @SpaceX’s #CrewDragon spacecraft successfully attached to the @Space_Station via “soft capture” at 5:51am ET while the station was traveling just north of New Zealand. Watch: https://t.co/oJKHgK8eV7pic.twitter.com/xO1rU5cAMM