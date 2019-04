Primera foto agujero negro ¿Qué es el horizonte de sucesos? Todo indica que a unas horas se revelará la primera imagen de un agujero negro, pero ¿qué se verá exactamente?

La expectación es muy alta en todo el mundo: es muy probable que en unas pocas horas la humanidad vea por primera vez la fotografía de un agujero negro. Entre los términos que se están poniendo de «moda» en estos últimos momentos antes de hacerse público el hallazgo histórico (para el que hay programadas ocho ruedas de prensa por todo el mundo, incluida una en Madrid), se encuentra el de «horizonte de sucesos», la última sombra antes de un profundo negro tan potente que se «traga» la luz y no la deja volver a salir. Pero, ¿qué es este horizonte de sucesos?

Es importante recalcar que los agujeros negros son capaces de atrapar no solo la luz, sino también la materia y el propio espacio-tiempo en su interior. Por tanto, los agujeros negros en sí mismos son objetos completamente negros y carentes de rasgo alguno, así que hasta ahora solo se han «notado» por los inmensos efectos que provocan a su alrededor y la enorme energía que desprenden.

De ahí que se haya utilizado la red de radioscopios « Event Horizon Telescope» (EHT) -que miden las radiaciones procedentes del espacio, no «ven» el cosmos como haría un telescopio- para detectar concretamente a dos de estos gigantes: el agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia -la Vía Láctea-, Sagitario A*, y el núcleo de la galaxia M87, a nuestro «lado» espacial. Los actuales programas informáticos tienen la capacidad de traducir a imágenes los datos facilitados por los radiotelescopios, de ahí que se presente la primera fotografía de un agujero negro.

Punto de no retorno

Y tampoco veremos dentro de negrura, sino la huella de la energía liberada por el gas supercaliente que gira en su entorno y la radiación que emiten -y que es capaz de atravesar las nubes de polvo que hay alrededor de estos «monstruos»- y una «sombra» luminosa que nos dará información sobre cómo se dobla el espacio-tiempo en el entorno inmediato del agujero negro.

Justo después está el horizonte de sucesos. Pero no esperemos ver ninguna luz o franja a la que podamos señalar, ya que se trata de una frontera imaginaria. De hecho, si pudiésemos atravesar el horizonte de sucesos, no notaríamos ningún cambio, ya que no es una superficie natural, sino el punto de no retorno del agujero, a partir de la cual solo puede ocurrir una cosa: que sigamos cayendo hacia el interior del agujero, sin posibilidad de dar marcha atrás.

La explicación teórica

El horizonte de sucesos de un agujero negro está vinculado a la velocidad de escape del objeto, la velocidad que esa persona hipotética que se adentra en el agujero negro tendría que superar para escapar de la atracción gravitacional del monstruo cósmico. Cuanto más se acercara alguien a un agujero negro, mayor sería la velocidad que necesitarían para escapar de esa gravedad masiva. El horizonte de sucesos es el umbral alrededor del agujero negro donde la velocidad de escape supera la velocidad de la luz.

Según la teoría de la relatividad especial de Einstein, nada puede viajar más rápido a través del espacio que la velocidad de la luz. Esto significa que el horizonte de eventos de un agujero negro es esencialmente el punto desde el cual nada puede regresar. El nombre se refiere a la imposibilidad de presenciar cualquier evento que tenga lugar dentro de ese borde, el horizonte más allá del cual uno no puede ver.

Dentro del horizonte de sucesos, el hipotético vuajero podría encontrar la singularidad del agujero negro, que es el lugar donde la teoría afirma que toda la masa del objeto se ha colapsado en una extensión infinitamente densa. Esto significa que el tejido del espacio y el tiempo en torno a la singularidad también se ha curvado en un grado infinito, por lo que las leyes de la física tal como las conocemos actualmente se rompen, según la teoría de Einstein.

Las partes de un agujero negro - NASA / ABC

Reescribir los libros de texto

«Es un acontecimiento histórico», explicó para ABC Agustín Sabio Vera, científico en el Instituto de Física Teórica (IFT) UAM-CSIC. «Sobre todo si tenemos en cuenta que hace unos años, desde luego cuando yo estudié la licenciatura, se pensaba que los agujeros negros eran algo solo presente en la mente de algunos teóricos». Ahora, los libros de texto posiblemente tendrán que incluir las dos fotos que nos muestran, por primera vez, cómo es un agujero negro.