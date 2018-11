El nacimiento y la muerte del iceberg perfectamente rectangular de la Antártida

El pasado 16 de octubre una impactante imagen dio la vuelta al mundo. Un avión de la Operación IceBridge, un estudio aéreo de la NASA sobre el hielo polar, descubrió un iceberg perfectamente rectangular cuando sobrevolaba la plataforma de hielo Larsen C, al norte de la península antártica. El bloque en cuestión tenía cerca de 1,6 kilómeros de longitud y se estimó que solo el 10% de su masa sobresalía del agua. Forma parte de la categoría de los icebergs tabulares, distintos de los icebergs irregulares, como el que hundió el Titanic, pero es excepcional por la regularidad de su forma y por sus vértices cortados casi en ángulo recto.

La NASA, a través de la web del Earth Observatory, ha anunciado los últimos hallazgos sobre el iceberg rectangular. A través de imágenes captadas por los satélites Landsat 8 (de NASA) y Sentinel 1 (de ESA), han podido rastrear sus orígenes. Así han averiguado que el iceberg se formó en noviembre de 2017, meses después de que el colosal iceber A-68, una mole de billones de toneladas, se separase de la placa de Larsen C en julio de ese año. Y que sus días están contados.

#LarsenC ice shelf showed some small additional calving events in the latest #sentinel1. It's the first time since iceberg #A68 drifted away @CopernicusEU@ESA_EOpic.twitter.com/fNiqnUkgS8