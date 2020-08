Cómo preparar una taza de té perfecta en el microondas, según la ciencia No es lo mismo calentar un recipiente en un cazo que en un microondas, ya que el calor no se reparte de forma uniforme en este segundo aparato

Los aficionados al té llevan haciendo la misma crítica durante años: no es lo mismo calentar el agua en el microondas que hacerlo de la manera tradicional. Generalmente, cuando se calienta un líquido, la fuente suele irradiar calor desde abajo, como en un fuego de cocina. Mediante un proceso llamado convección, a medida que el líquido del fondo del recipiente se calienta, se vuelve menos denso y se mueve hacia la parte superior, permitiendo que una sección más fría del líquido entre en contacto con la fuente. Esto finalmente se traduce en una temperatura uniforme en todo el recipiente.

Sin embargo, dentro de un microondas, el campo eléctrico que actúa como fuente de calentamiento está por todas partes. Como todo el recipiente también se está calentando, el proceso de convección no ocurre, y al final el líquido en la parte superior termina siendo mucho más caliente que el líquido en la parte inferior. De la misma forma que ocurre cuando calentamos una comida y queda fría en la parte inferior.

Un equipo de investigadores de la Universidad de Ciencia y Tecnología Electrónica de China estudió este comportamiento de calentamiento no uniforme. Para «combatirlo» y preparar la taza de té perfecta, han presentado una solución que acaba de publicarse en la revista « AIP Advances».

La plata tiene la clave

Así, han diseñado un revestimiento plateado que se coloca al borde del vaso a calentar, con el objetivo de protegerlo de los efectos del microondas en la superficie ddel líquido a calentar. La plata actúa como una guía para las ondas, reduciendo el campo eléctrico en la parte superior y bloqueando efectivamente el calentamiento. Esto crea un proceso de convección similar a los enfoques tradicionales, lo que da como resultado una temperatura más uniforme.

Y aunque colocar plata en el microondas puede parecer una idea peligrosa, en realidad estructuras metálicas similares se han utilizado anteriormente -y de forma segura- en ollas de vapor de microondas y ollas arroceras. «Después de diseñar cuidadosamente la estructura metálica en el tamaño apropiado -es decir, no vale un trozo de papel de plata colocado de forma artesanal en casa por cualquier persona-, el borde metálico, que es propenso a la ignición, se encuentra en una fuerza de campo débil, donde puede evitar completamente este proceso, por lo que es seguro», explica en un comunicado Baoqing Zeng, uno de los autores del artículo y profesor de ciencia e ingeniería electrónica en UESTC. Es decir, no lo intenten en casa si no son parte de este estudio.

La taza plateada ayuda a que los líquidos se calienten uniformemente en microondas - Baoqing Zeng

Sin embargo, a pesar de que antes dábamos el ejemplo de la comida calentada al microondas que tampoco queda caliente por todos lados, esta solución para los líquidos no resulta en el caso de los sólidos, ya que no hay una reacción de convección. «No hay una manera simple de diseñar un tazón o placa para lograr un calentamiento mucho mejor -afirma Zeng-. Podemos cambiar la distribución del campo, pero el cambio es muy pequeño, por lo que la mejora es limitada».

El grupo está considerando otras formas de mejorar el calentamiento uniforme en los alimentos sólidos, pero los métodos son actualmente demasiado caros para su uso práctico. Por ahora, centran sus esfuerzos en trabajar con un fabricante de microondas para comercializar sus accesorios de microondas para líquidos. Aunque, hasta entonces, seguramente el té al microondas no sepa igual que en una tetera.