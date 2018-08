Los 43 motivos por los que los hombres se quedan solteros, según un estudio Una investigación en el campo de la psicología evolutiva ha recogido cuáles son las causas que se esgrimen. Los científicos se preguntan por qué tantos hombres dicen no ser hábiles ligando, cuando encontrar pareja es tan relevante biológicamente

La soltería es un estado habitual en la sociedad occidental. Un estudio elaborado en Reino Unido en 2015 concluyó que el 34,5 % de la población adulta dijo estar soltera y no haberse casado ni cohabitado con sus parejas jamás. En Estados Unidos, el sondeo Gallup de 2015 concluyó que la proporción de adultos solteros, de entre 18 a 29 años, que están solteros, es del 64 %. Aparte de esto, las estadísticas muestran que en Europa, las personas que vivían de forma independiente y no en pareja ascendían en 2013 al 31,7 % de todos los propietarios de viviendas (Eurostat 2015).

Menelaos Apostolou, experto en psicología evolutiva de la Universidad de Nicosia (Grecia), lleva varios años tratando de analizar este fenómeno desde una perspectiva evolutiva, es decir, impuesta por la economía de la selección natural. ¿Por qué los hombres que dicen querer pareja permanecen solteros? ¿Hay algún tipo de causa que se pueda rastrear en la biología? Para averiguarlo, Apostolou acaba de publicar un estudio en la revista Evolutionary Psychological Science en el que ha analizado 13.429 comentarios en un hilo de la red social Reddit donde se le preguntó a los participantes por qué estaban solteros. El resultado fue obtener 43 motivos fundamentales.

Buscan pareja pero no la encuentran

Los análisis mostraron que la mayoría de los hombres que contestaron en ese hilo reconocieron que estaban solteros pero que buscaban pareja. Muchos indicaron que sentían sensaciones de soledad y otras emociones negativas a causa de eso. En general, entre las causas esgrimidas para ello están la escasa habilidad para ligar, la baja autoestima, el mal aspecto, la timidez, la pereza y las malas experiencias en anteriores relaciones.

Según ha escrito Apostolou en el estudio, «la demografía en los países post-industriales indica que una considerable proporción de la población está soltera, y nuestros hallazgos sugieren que una gran proporción de estos es soltera de forma involuntaria». Esta situación hace que «el estudio de la soltería sea de la mayor importancia, sobre todo si se tiene en cuenta el impacto emocional negativo que puede tener».

Según el investigador, el primer paso necesario es crear un marco teórico para estudiar la soltería y las razones que llevan a esta situación. El segundo sería «desarrollar vías para permitir a los individuos hacer frente a estas dificultades que les impiden entrar en una relación». Según ha escrito Apostolou, «por lo que sabemos, no hay ninguna investigación en este sentido, pero esperamos que en el futuro los investigadores harán más esfuerzos para estudiar la soltería y ayudar a las personas a ser más eficaces a la hora de buscar y mantener sus parejas».

Sus anteriores investigaciones le han llevado a crear un marco teórico según el cual los hombres se quedan solteros por tres motivos principales: porque así pueden optar a mantener relaciones con más parejas, porque carecen de habilidades sociales para flirtear de forma eficaz o porque tienen limitaciones de salud que les impiden lograr una pareja.

La importancia evolutiva de ligar

En esta ocasión, el investigador ha optado por un método distinto para tratar de analizar este fenómeno. En concreto, se ha centrado en por qué tantas personas dicen tener una pobre habilidad para ligar, «teniendo en cuenta la importancia evolutiva de conseguir pareja: a fin de cuentas, la gente que no logra atraer a una pareja no deja descendencia». Por tanto, prosigue el investigador, «esperaríamos que la gran mayoría de la gente tuviera dotes más adecuadas para ligar».

La explicación que ha encontrado Apostolou es que, sencillamente, las habilidades sociales necesarias para atraer a las parejas no han evolucionado como para cumplir con las demandas de la sociedad actual.

«Los hombres modernos solteros con frecuencia carecen de habilidades para ligar porque en un contexto pre-industrial, las presiones selectivas sobre los mecanismos que regulaban la selección de pareja eran débiles», ha propuesto. «Pero estas habilidades son necesarias hoy, porque en nuestra sociedad la selección de pareja no es impuesta ni está regulada. En lugar de eso, la gente tiene que buscar pareja por su cuenta».

El origen, ¿en la sociedad tradicional?

Es decir, ¿podría ser que el modo de vida de sociedades tradicionales hubiera impedido a la selección natural hacer su trabajo, de favorecer a aquellos hombres lo suficientemente seductores como para dejar descendencia?

Según ha escrito Apostolou, en el pasado, los matrimonios concertados, la fuerte competencia entre hombres o el uso de la fuerza permitían a los ineptos sociales y a los hombres no atractivos conseguir relaciones a largo plazo o, sencillamente, tener descendencia. De esta forma, los mecanismos de la selección natural no perjudicaba a los hombres cuyas capacidades y habilidades sociales para la búsqueda de pareja no eran adecuadas.

Sea como sea, los motivos esgrimidos por los solteros que escribieron en el hilo de Reddit son muy variados. Dijeron que influye tener mal aspecto, ser bajos o ser calvos. También dijeron que la baja autoestima, la falta de interés, la timidez y la escasa habilidad para ligar son determinantes. Algunos reconocieron estar demasiado dañados por relaciones anteriores. Según otros, su problema es ser demasiado selectivos, no tener la opción de conocer a mujeres dispuestas a entrar en una relación o tener diferentes prioridades, en comparación con ellas. Algunos hombres reconocieron tener problemas mentales, sexuales y de salud, junto con discapacidadesy adicciones.

¿Influirá la biología y la historia de la evolución en que haya tantos hombres solteros que dicen querer pareja? ¿O este fenómeno dependerá más de la cultura y de las costumbres sociales?