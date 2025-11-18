La nutricionista Sandra Moñino señala los síntomas que no son normales en la menopausia

En pleno periodo otoñal, con cambios bruscos de temperatura en muchos lugares de nuestro país, conviene asociar esa astenia propia de esta época del año con la menopausia, ya que ambas comparten síntomas físicos y emocionales relacionados con alteraciones hormonales y cambios estacionales.

Cabe señalar que la menopausia es el periodo fisiológico en la vida de las mujeres condicionado por cambios hormonales y que consiste en el cese permanente de la menstruación. Se da con mayor frecuencia en torno a los 51 años, aunque puede suceder también con anterioridad.

Debido a estos cambios hormonales, la menopausia puede causar ansiedad, depresión, insomnio, además de sequedad vaginal, mayor frecuencia de infecciones urinarias o la pérdida de elasticidad de la piel.

Sandra Moñino Costa, nutricionista especializada en inflamación, ha lanzado a sus seguidoras una dieta antiinflamatoria de tres días para tratar de reducir esos síntomas de la menopausia. Además, en una de sus publicaciones en su perfil de TikTok, ha indicado qué cuatro indicios no hay que dejar pasar en ningún caso y que están relacionados con el momento de la vida de la mujer en el que los periodos cesan.

Los cuatro síntomas a tener en cuenta

«No normalices tener estos cuatro síntomas en menopausia», avisa esta nutricionista en el inicio del vídeo.

En primer lugar, «sofocos extremos», una sensación que, a tenor de los comentarios de las seguidoras al vídeo, padecen muchas mujeres. La drástica disminución de estrógenos en el organismo motiva estos sofocos, con calor intenso, sudoración y, a menudo, palpitaciones y malestar.

También hay que prestar atención en caso de «inflamación a todas horas», como revela esta nutricionista, que se puede manifestar en dolor muscular y articular, fatiga, hinchazón abdominal o alteraciones digestivas.

Los cambios hormonales típicos de la menopausia también pueden provocar un insomnio crónico, al verse alterada la producción de melatonina, la hormona que regula los ciclos de sueño, dificultando tanto conciliar el sueño como mantenerlo durante la noche.

Por último, Sandra Moñino habla del «aumento de peso repentino», relacionados con una reducción hormonal que puede implicar una menor masa muscular y una mayor tendencia a retener grasa. «Si sufres alguno de estos síntomas, es posible que estés sufriendo un desequilibrio hormonal en tu cuerpo», indica.