Juan Bosco y Laura Cabral, expertos en pilates: «Esta actividad funciona si se hace bien y lesiona si se hace mal»

Se habla mucho de pilates, pero lo cierto es que todavía no conoce las bondades del Pilates. El Dr. Juan Bosco y Laura Cabral, autores de 'Fundamentos del método Pilates' y creadores de Corpora Pilates, insisten en la importancia de hablar también de otras cuestiones más allá de todo lo bueno que tiene que aportar: ¿se puede hacer pilates estando embarazada?, ¿hacia dónde va el pilates? o ¿qué hay sobre la regulación profesional de la actividad del Pilates?, pero el pilates primero hay que conocerlo por sus bases:

- Comencemos por lo básico: ¿qué es y en qué consiste el pilates?

Pilates es un método de ejercicios y de movimiento respirado que tiene su foco en la precisión con la que se realiza, la fluidez, y el control desde el 'centro' corporal y que se puede realizar en colchoneta, con máquinas o con implementos. Por ello Joseph Pilates lo llamó 'Contrology'.

La ciencia ha demostrado que sus patrones de movimiento, el trabajo sobre la musculatura profunda, su control y la respiración son elementos fundamentales para obtener un movimiento exitoso, tanto en el día a día como en acciones como el deporte o en la recuperación de un problema médico o posquirúrgico.

- ¿Cómo se introduce uno en el pilates?

Informándose de centros en los que los instructores estén formados en escuelas de garantía o sean profesionales de Ciencias de la Salud. El pilates trabaja no solo zonas del cuerpo sino estados mentales y energéticos: ansiedad, cansancio, insomnio, gestos deportivos, musicales, dancísticos…

- ¿Qué partes del cuerpo ejercita más el pilates?

En Corpora Pilates, en la Universidad de Alcalá, hemos desarrollado un 'mapa' de cómo se activan, trabajan, se suceden o se relajan los músculos en muchos ejercicios, con qué intensidad lo hacen y en qué orden... y con ello en Corpora Pilates lo aplicamos y lo enseñamos en los Cursos de Formación y de Actualización, tanto en España como en Europa y América.

- ¿Cómo nace el centro Corpora Pilates y a quién va dirigido?

Corpora Pilates es el resultado de las sinergias entre dos personas: la licenciada en INEF Laura Cabral, deportista con amplia experiencia en Buenos Aires, Roma y Madrid, y el profesor de la Universidad de Alcala y doctor médico Juan Bosco Calvo pionero especializado en la medicina de las artes escénicas (música y danza). En 1985 el doctor hizo el primer curso en Europa sobre Medicina de la Danza, los primeros talleres de las Técnicas y Terapias Corporales de vanguardia, y en 1993 trajo a España a Romana Kryzanowska (sucesora de Pilates) incluyendo en su consulta de Madrid el método Pilates.

En 2001 al dirigir el Congreso Mundial de Medicina de la Danza y que recién se había liberado el término pilates se produjo un 'boom' mundial y varias escuelas americanas le solicitaron que les representara. A su vez Laura Cabral ya tenía conocimiento del pilates desde 1998 por sus exclusivos clientes en los Centros Deportivos que dirigió. Tras formarse ambos con maestros de primera y segunda generación se dieron cuenta de la necesidad de difundir el método y estructurar una formación basada en los criterios modernos, con metodología y con evidencia científica y experiencia contrastada. Fue así como nació Corpora Pilates y organizaron el primer curso universitario de Pilates, que sigue hasta hoy.

- ¿Todo el mundo puede practicar pilates?

Pilates es uno de los mejores métodos de rehabilitación, por lo que puede practicarlo casi todo el mundo. También es un pilar fundamental para el entrenamiento deportivo por su potencia en armar un cuerpo bien estructurado, móvil, flexible, y potente, y a su vez prevenir lesiones.

- ¿En que casos no se recomienda?

Se puede decir que las únicas contraindicaciones son personas con procesos médicos agudos (fiebre, infecciones, traumatismos severos...), y sobre todo hacer ejercicios directamente sobre zonas dañadas sin tener en cuenta la metodología que la experiencia en Corpora Pilates nos ha permitido la recuperación y mejora de miles de pacientes y deportistas.

- ¿Qué tipos de pilates hay?

Pilates solo hay uno, pero la metodología con la que se aplica a un cliente o a un paciente varia del siguiente modo:

-El Pilates clásico o 'auténtico', como les gusta decir a los que lo practicaron con los sucesores de Joseph Pilates, son ejercicios sobre todo para gente sana porque son bastante exigentes.

-El Pilates moderno o contemporáneo que supone una evolución basada en las investigaciones y estudios sobre los ejercicios físicos, su metodología de aprendizaje, la biomecánica, la kinesiología….y que muchos de los de la segunda generación (los que estudiaron con los sucesores) los comenzaron a aplicar y como Corpora crearon 'escuelas'.

-El Pilates terapéutico, desarrollado sobre todo por Corpora Pilates, en base a ser los pioneros en España y ser el doctor Juan Bosco Calvo uno de los pocos médicos especializados en Pilates en el mundo y Laura Cabral trabajar en la prevención de problemas en los tenistas y deportistas. Su libro Pilates Terapéutico en la Editorial Médica Panamericana ha sido un enorme éxito internacional con más de 8000 ejemplares vendidos y con sus cursos online que ofertan la Universidad de Barcelona, la Católica de Murcia, la Francisco de Vitoria y los presenciales que en la Universidad de Alcalá ya lleva 28 ediciones.

- El Pilates de los 'influencers', que simplemente buscan en pilates un impacto en los medios y no dejan de ser unos pocos ejercicios basados en Pilates (y no siempre bien hechos) para crear 'tendencia'. Sin ir más lejos, Martha Graham, gran coreógrafa que estudió con Joseph Pilates, desarrolló todo un trabajo en el suelo para los bailarines que tiene toda la influencia de Joseph.

- Se habla mucho de pilates con máquinas y sin ellas... ¿Hay uno que destaque por encima del otro?

Realizar cualquier ejercicio en el suelo hace que se trabaje la capacidad física de cada persona. Por lo tanto, si no tiene ningún problema puede comenzar haciendo suelo o máquinas, según lo que le interese. Si no se tiene capacidad física, o se tienen molestias las máquinas son mejores ya que facilitan mucho la realización de los ejercicios. El suelo implica tener que agacharse y tumbarse, hacer los ejercicios contra la fuerza de la gravedad (el propio peso del cuerpo) y luego levantarse. ¿Usted puede hacerlo fácilmente? Mucha gente no puede. Por ello la máquinas lo facilitan y permiten hacer ejercicios a personas enfermas (ictus, ancianos…), niños y embarazadas, pero también a hacer ejercicios con una gran exigencia (acróbatas, bailarines, deportistas, gimnastas….) ya que se trabaja con muelles, con asistencias y con resistencias modificables y adaptables a prácticamente todo el mundo.

- ¿Qué beneficios tiene?

Pilates es excelente en dolor lumbar, cervicalgias, hernias de disco, artrosis, espondilitis, recuperación del ictus, parkinson, esclerosis múltiple, recuperación de intervenciones quirúrgicas, prótesis, de mama, incontinencia urinaria, posparto… Todo lo que requiera realizar movimiento controlado, preciso, bien pautado, progresivo y bien realizado.

- Ha crecido mucho el número de centros de pilates en los últimos años, ¿cuál dirian que es la razón principal?

La razón principal es que Pilates funciona. Es un método que el que lo practica tendrá un cuerpo sano, móvil y fuerte que como beneficio ayuda al día a día de la persona.

¿Cuál es la parte negativa de la actividad?

La gente quiere hacer pilates aunque muchas veces sin saber lo que es, y los gimnasios lo incluyen como una actividad más. Luego hay muchos centros que se abren ante esa demanda como posibilidad de negocio, pero deben ser profesionales cualificados o haber recibido una buena formación, porque pilates cuando se hace bien funciona pero si no se hace bien lesiona o no hace nada... De hecho ,varias sucesoras de Pilates decían: 'El problema del pilates vendrá cuando lo hagan instructores que no hayan tenido maestros y entonces lo que harán será un pilates hueco...