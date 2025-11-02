Suscribete a
Manuel Viso advierte de una práctica que mucha gente realiza

El doctor Manuel Viso avisa a los que usan el móvil nada más despertarse: «Mi recomendación es...»

Maria Sánchez Palomo

«Seguro que lo primero que haces nada más despertarte es mirar el móvil, ¿verdad? Boom, subidón de dopamina, la hormona del placer, de la satisfacción. El problema es que tu cerebro se acostumbra desde primera hora de la mañana a sentir placer ... de forma muy fácil. Estamos desmotivadnos y adictos al móvil y luego tareas normales del día a día nos parecen aburridas». Así de rotundo habla el doctor Manuel Viso, que ha compartido un consejo en sus redes sociales para tratar de reconducir un hábito que se considera perjudicial para la salud de las personas. Si bien se insiste mucho sobre cómo afecta a los menores y adolescentes, en este caso este especialista pone el foco en los adultos, los más mayores.

