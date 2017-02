Rusia acusa a varios expertos en ciberseguridad de traición

Parece que el tema de los ciberataques durante la campaña electoral en EE.UU. sigue coleando. A la espera de que el presidente estadounidense, Donald Trump, firme un orden ejecutiva para reforzar la ciberseguridad, acto que estaba previsto que ocurriera este martes, pero que fue cancelado inesperadamente: se ha conocido que en Rusia han sido detenidos varios expertos en ciberseguridad acusados de «traición», por trabajar para intereses estadounidenses, según informa la BBC.

Las tres personas arrestadas serían Sergei Mikhailov y Dmitry Dokuchayev, dos expertos en ciberseguridad que colaboraron en el pasado con la Agencia de Inteligencia rusa, FSB (sucesora del KGB). La tercera sería Ruslan Stoyanov, en la actualidd responsable de Kaspersky, una empresa especializada en ciberseguridad, pero que en el pasado trabajó en el ministerio del Interior ruso, al frente de la unidad de cibercrimen.

Entre las reacciones más inmediatas, una portavoz de la empresa Kapersky, Maria Shirokova, dijo en un comunicado que el arresto de Stoyanov no tenía nada que ver con la empresa y sus activiades. Y aseguró no disponer de ningún detalle sobre los cargos a los que se enfrenta, pero si desveló que la investigación era anterior a la fecha en la que Stoyanov fue contratado por Kasperksky, informa The Guardian.

Por su parte, la prensa rusa habría publicado algunos detalles sobre los arrestos, como que la detención se desarrolló de una manera muy dramática, detalles que recordarían a las tácticas de la antigua Guerra Fría. Al parecer uno de los arrestados, Mikhailov, antiguo responsable del departamento de ciberseguridad de la FSB, habría sido llevado a una reunión con una bolsa en la cabeza.

Una de las fuentes a las que ha tenido acceso la BBC, apuntarían, además, que los arrestos tendrían relación con una empresa rusa de alquiler de servidores acusada de participar en los ataques informáticos contra los sistemas de votación de Estados Unidos. Sin embargo, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha negado que las detenciones estén vinculadas con las acusaciones de injerencia en las elecciones estadounidenses.

Otras informaciones sugieren que los arrestados tendrían vínculos con un grupo de hackers conocido como Shaltai Boltai (Humpty Dumpty), famosos desde 2013 por sacar a la luz los trapos sucios de personalidades rusas.