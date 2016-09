Ian McKellen: «Los homosexuales son más viriles que los heterosexuales»

Desde que revelara públicamente su homosexualidad en el año 1988, al laureado Ian McKellen no le ha temblado el pulso a la hora de hacer uso de su notoriedad e imagen pública para defender los derechos de la comunidad homosexual por todo el mundo, una labor que le ha hecho ganarse algunos enemigos entre los sectores más conservadores de la sociedad pero que, al mismo tiempo, le ayuda a sentirse «muy masculino» cada vez que recibe insultos por parte de los más importantes.

«Creo que los hombres homosexuales son mucho más viriles que los heterosexuales. ¿Y sabes por qué? Porque abrazan todo aquello que se asocia con la masculinidad y se enamoran de otros hombres. Así que cada vez que alguien me llama 'marica', yo les respondo que soy muy masculino, porque adoro estar con otro hombre», aseguró el veterano intérprete al suplemento del diario británico Evening Standard.

A diferencia de lo que en ocasiones marcan los estereotipos, el icónico artista tiene entre sus mejores amigos a muchos compañeros de profesión heterosexuales, entre los que sin duda destaca el actor británico Patrick Stewart, con quien McKellen no solo ha compartido escena en un sinfín de ocasiones -la pareja se prepara ahora para estrenar una obra de teatro en el «West End Londinense»-, sino con el que también ha logrado desarrollar una relación casi simbiótica a todos los niveles.

We had a full house in #shanghai for my talk #shakespearelives @britishfilminstitute @britishcouncil I loved it! Una foto publicada por Ian McKellen (@ianmckellen) el 12 de Jun de 2016 a la(s) 3:29 PDT

«Lo que me encanta de Patrick es que me resulta un hombre muy predecible, y eso es porque somos extremadamente parecidos. A veces creo que somos la misma persona porque pensamos y actuamos de la misma forma. Si Patrick entra en mi camerino y me dice: 'Mira, mira, tengo una cosa que decirte', yo ya sé perfectamente a qué se refiere. Estamos compenetrados como nadie», explicó el actor que puede presumir de ser uno de los intérpretes que más obras de Shakespeare ha interpretado en la historia del teatro.

«Soy consciente de que lo mío con Ian es como una aventura amorosa», aseveró en la misma entrevista el citado Patrick Stewart, a sabiendas de que la amistad y el aprecio nada tienen que ver con la orientación sexual de las personas.