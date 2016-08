La herencia que Juan Gabriel dejó a Isabel Pantoja

El lamento de Isabel Pantoja escribiendo a Juan Gabriel «¿Por qué no me has esperado?» tras conocer su repentina muerte dan muestra de cómo era la unión del músico mexicano y la tonadillera andaluza. Desde que le comunicaron el desenlace Isabel vive en el llanto, no habla con casi nadie y no entiende cómo la vida le ha vuelto a dar un revés de los que una tarda en recuperarse. Tan impresionados estaban con este final que su hijo Kiko Rivera, consciente de cómo iba a reaccionar su madre, no dudó en viajar inmediatamente de Gandía a la finca «Cantora» para estar a su lado. El propio Kiko, al igual que Chabelita, han dedicado cariñosas palabras al hombre que tanta relación tenía con su familia y que tantas veces han visto en su casa de La Moraleja o en Cantora.

Como es normal en México, ya se habla de quién herdará la fortuna del «Divo de Juárez», un artista que cobraba cerca de un millón de euros para subirse a un escenario y que cuenta con un patrimonio cerca de 30 millones, eso sin calcular los derechos de autor de las composiciones que hizo y que suenan por todo el mundo. Padre de cuatro hijos (el primero biológico y los otros tres adoptados) su idea era mejorar al primogénito y dejarle albacea de todo, aunque se sabe que hace aproximadamente un año Juan Gabriel decidió cambiar el testamento, ya que había cambiado de parecer y pensaba ser igualitario con los cuatro.

Evidentemente la muerte de Juan Gabriel trastoca los planes de una Isabel Pantoja que a sus muy íntimos ya les había comentado su intención de marcharse a vivir una larga temporada a México en cuanto acabara con sus problemas judiciales. Con la excusa de la gira que Juan Gabriel iba a organizar por América, Isabel pondría mucha distancia con el fin de retomar su carrera artística precisamente con el disco producido por su amigo y por el que pasó un mes metida en un estudio de grabación de México para poner voz a las composiciones que aún no han salido a la luz.

Además de colaborar profesionalmente se ha comentado que Juan Gabriel fue el principal apoyo de Isabel en los momentos de conseguir dinero y por eso ahora habrá que ver si esos préstamos eran adelanto de los trabajos, regalos generosos o cuentas pendientes. Que Isabel figure en la lista de sus herederos es algo no imposible pero sí improbable, aunque lo que sí le ha dejado, y eso ya no hay quien se lo quite, es un disco póstumo con el que volverá a enfrentarse al público tras cumplir una condena de dos años y pagar un millón de euros a la Justicia.

Ya hay quien dice que la expectación será tan brutal como cuando lanzó «Marinero de luces» en su debut tras enviudar de Paquirri. Una vez más, la muerte acompaña su vuelta a los escenarios con el drama como fondo y el éxito casi seguro.