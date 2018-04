Òmnium acusa a la Guardia Civil de «falsear» datos sobra la presunta malversación en el 1-O

🔸La Guàrdia Civil falseja la realitat. Òmnium no rep subvencions ni fa encàrrecs de la Generalitat tal com se’ns acusa sense proves. Òmnium fa les accions i campanyes que considera en exercici de la llibertat d’expressió, finançades per les quotes dels més de 110.000 socis pic.twitter.com/5ZuxKffx6k