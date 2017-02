El PP lanza un guiño al PNV con la presidencia de la Comisión de Investigación de Fernández Díaz

Con la «operación presupuestos» ya en marcha, el PP ha dejado constancia este jueves de su cortejo al PNV al conseguirle la presidencia de la nueva Comisión de Investigación sobre el caso Fernández Díaz en el Congreso.

El portavoz parlamentario popular, Rafael Hernando, propuso a PSOE, Podemos y Ciudadanos que dado que el grupo vasco no estaba implicado en el caso de las escuchas era el más adecuado para asumir la presidencia de este nuevo órgano.

Su argumento fue aceptado por los otros tres grandes grupos e incluido en el acuerdo alcanzado para organizar los trabajos de la nueva Comisión. Según fuentes del PNV, será el diputado Mikel Legarda, el que ocupará la presidencia.

Con este gesto, los populares pretenden ablandar la posición del PNV ante las nuevas cuentas pero también de cara al establecimiento de un acuerdo más amplio, de legislatura, que convierta a los vascos en socios estables del Gobierno, como Coalición Canaria.

El PNV, de momento, intenta vender caros sus cinco diputados a sabiendas de que son imprescindibles para que los populares levanten la enmienda a la totalidad que el PSOE ha prometido presentar contra las nuevas cuentas. No obstante, una vez que el portavoz parlamentario, Aitor Esteban, se reunió ayer con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha rebajado el endurecido tono que éste mantenía hasta ahora.

«Si hay un momento en que se ve que no se puede avanzar porque el Presupuesto es inasumible y no podemos entrar en un acuerdo, se lo haremos saber, pero, de momento, estamos a la espera», señalaba esta mañana el portavoz jetzale en los pasillos del Congreso. Hace menos de un mes sus palabras eran muy distintas. «Si Rajoy me pidiera hoy que le apoye los Presupuestos, le diría que no muy a gusto», subrayaba al Diario Vasco el pasado 22 de enero.

Esteban mostró a la prensa su disposición a «seguir hablando» y explicó que se encuentra ahora a la espera de recibir datos presupuestarios adicionales que Montoro se comprometió a enviarle. Una vez que los reciba, avanzó, podrá evaluar «lo que da de sí» el margen de acuerdo.

El PP, mantiene la calma

Los populares mantienen la calma ante la constitución de la Comisión de Investigación sobre Fernández Díaz ya que se trata de una iniciativa que copia la que el año pasado se puso en marcha en el Parlamento catalán sin que pasara una elevada factura política al PP. En principio, el plazo de trabajo que prevén los grupos para alcanzar un informe de conclusiones es de tres meses. Deberán resolver si el exministro hizo uso de los medios del Estado para atacar a los partidos independentistas. También investigarán la existencia de conflictos internos en la Policía.

La Mesa de la nueva Comisión estará compuesta por cinco miembros. Además de Legarda, uno por cada grupo parlamentario. Por parte de Podemos, será Gloria Elizo quién se siente en ella mientras los demás partidos aún no han definido a sus candidatos. Además, la Comisión estará compuesta por ocho portavoces: dos del PP y uno por parte de cada uno de los grupos parlamentarios: PSOE, Podemos, Ciudadanos, ERC, PNV y Mixto.

El próximo martes, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, fijará la fecha de constitución de la nueva comisión, previsiblemente en dos semanas, y podrá comenzar sus trabajos a partir de entonces aunque las comparecencias no serán inmediatas.

No en vano, el proceso de investigación comienza primero con los requerimientos de documentación por parte de los grupos y a partir de ahí se fijan las citaciones. Es evidente que una comparecencia obligada será la del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que aún no se ha recuperado completamente de sus recientes problemas de salud.

De hecho, han sido estas dolencias las que han mantenido bloqueada la puesta en marcha de la Comisión hasta ahora. No obstante, los populares confían en su completo restablecimiento cuando reciba la llamada de la nueva Comisión.