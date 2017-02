Hacienda dice que si no hay presupuestos, no habrÃ¡ oferta de empleo pÃºblico

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha reunido esta mañana con los sindicatos de los funcionarios (CSI-F, UGT y CCOO) para abordar posibles mejoras en sus condiciones laborales. En el encuentro, el ministro señaló que si no hay nuevos presupuestos no habrá oferta de empleo público para 2017, describen fuentes presentes en la reunión. Al parecer, Hacienda estaría buscando un «encaje legal» a la convocatoria de oposiciones si no hubiera cuentas. Desde CSI-F cifran en 230.000 los funcionarios que tienen más de 60 años y, por tanto, están cercanos a la edad de jubilación legal.

CCOO sugiere convocar una oferta de 356.000 plazas «que no implican incrementos presupuestarios y que en la actualidad están cubiertas de forma precaria» en referencia a empleados interinos. UGT calcula que 170.000 trabajadores se mantienen en situación de temporalidad, un 35% del total, mientras que en educación pública no universitaria, la proporción es de uno de cada cuatro.

Alza salarial

De cara a la posible subida salarial, los sindicatos no son optimistas a que se produzca o que sea muy cuantiosa: Montoro estuvo abierto a negociar pero siempre que se cumpla el techo de gasto, que es el más bajo desde 2012. El PP planteó en verano un aumento del 1% para los empleados públicos. En la reunión de esta mañana, el ministro destacó la importancia del cumplimiento del objetivo de déficit este año, ya que supondría que en 2018 se saldría del brazo corrector de Bruselas, que se activa cuando el déficit está por encima del 3% del PIB.

Debido a ello, Montoro ha planteado una negociación plurianual, a tres años, para mejorar las condiciones laborales, recoge CSI-F. Los sindicatos reclaman que los sueldos suban por encima del IPC –el Gobierno prevé un aumento del 1,4% de la inflación– y recuperar en la legislatura el poder adquisitivo perdido en los últimos cinco años –UGT calcula que ha sido del 13%–.

Como fuere, el objetivo del Gobierno es presentar las cuentas a finales de marzo. De hecho Hacienda publicó esta mañana en el BOE la orden con las normas para elaborar los presupuestos de 2017. Entre ellas figura que los ministerios deberán remitirle antes del 3 de marzo sus partidas presupuestarias. Como destacan entre los sindicatos, el anterior encuentro de Montoro con ellos fue en julio de 2015: el última vez que el Gobierno presentó unos presupuestos.