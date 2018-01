Pablo Iglesias carga contra el Rey por «comprarle un Toisón de Oro de 50.000 euros» a la Princesa de Asturias La joya es una imposición a los herederos de la Corona y no fue comprada por Don Felipe, sino que data, como mínimo, de la época de Alfonso XIII

A. ROMERO

@abcespana Madrid 31/01/2018 14:13h Actualizado: 31/01/2018 14:52h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A Pablo Iglesias no le ha gustado que Don Felipe entregara el Collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro a la Princesa de Asturias. En la ceremonia, que tuvo lugar el lunes, el Rey le concedió esta condecoración a su hija por ser ésta la Heredera de la Corona, al igual que lo recibió el Monarca en su día cuando adquirió la condición de Heredero.

El secretario general de Podemos ha calificado como «impropio de un país avanzado» que Don Felipe le entregara la joya a la Princesa de Asturias. A su juicio, «no es adecuado y es de mal gusto que habiendo millones de ciudadanos que están en situación de pobreza energética y pensionistas que pierden poder adquisitivo, haya algunos que tengan que lamer las pisadas del Monarca y felicitarle el cumpleaños por regalarle un Toisón de Oro de 50.000 euros a una niña de 12 años».

El mismo día que Don Felipe entregaba el collar a su hija mayor cumplía 50 años, por lo que muchos ciudadanos felicitaron al Monarca en su aniversario. El Rey tenía dos Collares del Toisón, el que le concedió Don Juan Carlos el 3 de mayo de 1981, día de San Felipe, cuando el Príncipe tenía trece años, y el que le entregó su abuelo. Este último Collar permaneció el lunes expuesto durante la ceremonia junto a los demás elementos acreditativos de la Orden, como son la credencial de ingreso de la Orden y el libro «Ordenanzas de la Insigne Orden del Toisón de Oro». No obstante, Don Felipe solo impuso a Leonor el lazo con la miniatura del vellocino.

Iglesias ha insistido en que la ceremonia «no es propia de una democracia del siglo XXI» y la ha calificado de «tomadura de pelo». «Hay gente que en España no llega a fin de mes, gente que no puede pagar la factura de la luz, que es víctima de desahucios... No está la cosa como para comprar Toisones de Oro de 50.000 euros», ha criticado.

En la Familia Real española siempre ha existido la tradición de conceder el Toisón a los Herederos de la Corona. A Don Felipe se lo concedió Don Juan Carlos el 3 de mayo de 1981, cuando contaba con trece años; a Don Juan Carlos se lo otorgó Alfonso XIII en 1938 y al Conde de Barcelona se lo impuso Alfonso XIII en 1928, a los catorce años, por lo que la joya data, como mínimo, de esa época.

La Orden del Toisón fue creada en 1430 por Felipe el Bueno, Duque de Borgoña, con motivo de su matrimonio con Isabel de Portugal. La Orden pasó en 1477, por el matrimonio de la Duquesa María con el Emperador Maximiliano, a su nieto Carlos I de España, el Emperador Carlos V. Desde entonces, los Reyes de España son los Soberanos de la Orden. Desde su fundación, se han concedido unos 1.200 collares, que son propiedad de la Orden y deben ser devueltos a la muerte de cada caballero.