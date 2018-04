La fractura crece

Manuel Marín

Seguir Actualizado: 03/04/2018 01:59h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La progresiva descomposición del proceso independentista de Cataluña se ha convertido con los meses en una inmensa paradoja. A menor probabilidad de que exista una república de Cataluña separada de España, mayor probabilidad surge de amplificar la convulsión social. Según se agotaban las posibilidades de que Carles Puigdemont pudiese gobernar, más se ha ahondado en la ya profunda fractura social entre catalanes. Institucionalmente, la aplicación del artículo 155 de la Constitución no ha normalizado aún nada en Cataluña. Ni siquiera hay la más mínima certeza de que podrá conformarse en breve un Gobierno sin horizonte penal dudoso, o de que tendrán que celebrarse nuevas elecciones. El drama de Cataluña es alimentar su agonía dando tumbos políticos sin dirección culpando a España de la vacuidad de sus propios líderes. Por eso, a la vez que hay separatistas frustrados que ya han asumido con resignación todo el proceso como una estrafalaria chapuza solo maquillada por la falsa euforia de unos meses en trance, otros han optado por la convulsión como remedio.

El Estado no podrá ceder, ni ya hay marcha atrás. Ni hay ni habrá independencia. Sin embargo, esa indolente teoría de que el tiempo irá disolviendo los sentimientos de ruptura hasta hacerlos desaparecer en aras del pragmatismo político solo está acrecentando la brecha social.

La «solución política» solo será, cuando llegue, un parche eventual porque Cataluña aún desconoce la senda por la que debe transitar los próximos 30 ó 50 años. Algunos sondeos prevén ya una pérdida de la mayoría absoluta del separatismo en el caso de una hipotética repetición de elecciones en julio. Y hay independentistas que se han rendido emocionalmente hartos de bufonadas y guiones fallidos que han castigado a la economía catalana como ningún otro fenómeno nunca lo hizo antes. Pero lo grave es que otros están hallando en la sublimación del rencor y el odio la vía para tensar la calle, forzar un caos violento si fuera preciso, y provocar enfrentamientos civiles. Conviene no dramatizar, pero sería cínico restar relevancia a los llamamientos y amenazas que se han empezado a proferir desde ámbitos de la CUP, desde los llamados «comités de defensa de la república» –a modo de somatenes en busca de bronca y cargas policiales–, o desde la Asamblea Nacional de Cataluña.

No es una rebelión cívica contra el 155. No es una exaltación de humanidad frente a la tragedia de los «presos políticos». No es la búsqueda de una legitimidad política o de estabilidad económica lo que les mueve. Es la rebelión que no supo culminar Puigdemont, y conviene no infravalorarla porque la fractura que agravan no se basa en ideología, sino en odio.

Manuel Marín Adjunto al Director