La Comisión Europea ve «positiva» la política de acogida de refugiados en España

«España había empezado a recibir refugiados a un ritmo menor del que se podía esperar, pero el compromiso recientemente adquirido por el Gobierno de reubicar 500 de ellos más al mes es una señal muy positiva para todos, sobre todo para Italia y Grecia. Por tanto, la valoración es positiva».

Son palabras del portavoz de la Representación de la Comisión Europea en nuestro país, Dimitri Barua, en reconocimiento a los esfuerzos que nuestro país está realizando en materia de asilo y que contrastan con las críticas a la «indiferencia» e incluso a la «crueldad» que fuerzas de la oposición como el PSOE o Podemos reprocharon esta semana pasada en sede parlamentaria al Ejecutivo por lo que consideran una muy deficiente voluntad de ofrecer protección internacional a quienes desde Siria, Irak u otros conflictos, llaman a las puertas de Europa en busca de ayuda.

España es séptima en un ránking de 30 países en cuanto a número de «reubicaciones»

Pero. La estadística de la Comisión fechada el pasado miércoles, 19 de julio de 2017, mantiene a España comopaíses que mayor número de refugiados ha asumido procedentes de Grecia e Italia, lo que en la terminología comunitaria se denominan «reubicaciones». Han sido 925 y 144 respectivamente, un total por tanto de, a las que pronto se sumarán muchas más habida cuenta de esa decisión -por otro lado anunciada en el Congreso el día 12 por la vicepresidenta del Gobierno,- de acelerar las recepciones a razón de 500 más cada mes.

¿Será España capaz de cumplir con esa cifra en vista de cómo ha actuado hasta ahora? Según la Comisión, no solo es posible, sino también factible. Y no solo para nuestro país, sino también para Alemania, Francia, Países Bajos, Rumanía y Suecia, con los que también se ha llegado a acuerdos para cumplir un objetivo marcado, que no es otro que dar cuanto antes un destino a los refugiados que permanecen respectivamente en Grecia e Italia a la espera.

«Aumento significativo» del ritmo de reubicación

A riesgo de pecar de optimismo, el último informe del órgano ejecutivo y legislativo de la UE publicado el 13 de junio apreciaba un «significativo aumento» en el ritmo general de reubicación, ya que en los cinco primeros meses de 2017 se había conseguido proporcionar ese asilo «a cerca de 10.300 personas, lo cual supone -dice el escrito- una quintuplicación con respecto al mismo periodo de 2016».

Dimitri Barua, representante de la Comisión ABC

Con todo, los números de hoy referidos a acogida efectiva de refugiados por los diferentes Estados se antojan casi insignificantes si se ponen en relación con las imágenes de las oleadas masivas que se empezaron a registrar en 2015 y con las promesas entonces de la UE de reubicar a 160.000 de ellos. Al consumarse el acuerdo con Turquía en 2016, esa cantidad se redujo a 98.225. Hasta el momento, en total, sólo se ha cumplido con unos 23.000.

De aquellos tiempos es el pacto adquirido por España de acoger 17.237 refugiados antes de septiembre de este año entre reubicados -van 1.069-y reasentados, esto es, llegados de terceros países como el Líbano -desde donde ya se han trasladado 232 personas a nuestro país más otras 204 este mismo jueves- y la propia Turquía, que ha derivado otras 186 dentro del denominado mecanismo «1x1». Total en la cuenta española: 1.691 asilos.

Otro escenario

Veinte años, según las cuentas de la oposición, se tardaría en consecuencia en alcanzar la cuota comprometida. Si no fuera por que las necesidades, muy fundamentalmente en materia de reubicación, han cambiado, y la población refugiada que está en Grecia no es solo menor de la prevista incialmente en virtud de la aplicación del mencionado acuerdo con Ankara, sino que, -como han empezado a reconocer fuentes oficiales comunitarias-, parte de ella no es suceptible de participar en el programa. Esto es, la UE considera que ciudadanos llegados de Níger o Malí no constan a estos efectos de este mecanismo por ser «inmigrantes económicos».

Los cálculos de la oposición prevén que España tardaría 20 años en cumplir su compromiso con los refugiados

En su informe de junio, la Comisión Europea admitía tener en Grecia registrados yy en Italia a unas 1.700, aunque se admite que podrían ser hasta 5.000 teniendo en cuenta las dificultades que este país está teniendo para identificar con agilidad a los solicitantes. Serían unos 16.000 hombres y mujeres. La lógica de esta cifra indica que España, por tanto, no va a llegar a 17.237 acogidas por que el escenario ya es otro.