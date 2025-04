Estar informado sobre las última hora de hoy es esencial para conocer el mundo que nos rodea. Pero, si no tienes demasiado tiempo, ABC pone a disposición de todos los lectores que lo deseen, el mejor resumen del miércoles, 6, enero aquí mismo:

Ronald Koeman celebró que sus jugadores dieran negativo en los test y puedan viajar mañana a Bilbao para enfrentarse al Athletic. El holandés también quiso defender a sus futbolistas y culpó a detalles de la situación en la que estaban en Liga. Y para ello puso como ejemplo al Atlético de Madrid . «Creo que el equipo intenta jugar de la misma manera en casa que fuera, creando peligro, ocasiones de marcar. Fuera de casa hemos cometido más errores individuales en defensa que nos han constado cuatro o cinco goles. Con los futbolistas que tenemos hay que ser más efectivos. Pero el resto de equipos no ganan 4-0 . El Atlético de Madrid va primero por su defensa y gana los partidos justito», explicó el entrenador. Precisamente, la falta de acierto es uno de los grandes debe de su equipo, aunque aseguró que no puede ensayar profundamente este aspecto: « No podemos entrenar mucho , solo recuperar y preparar el siguiente encuentro. Chutamos, finalizamos jugadas, pero todo muy corto porque no podemos cansar a los jugadores, que tienen que jugar muchos partidos. Es más importante la confianza de los jugadores, que tienen que chutar, y de los centrocampistas, que tienen que llegar arriba. El equipo necesita más goles y no solo depende de los delanteros . Hay que aumentar la eficacia».

El extenista español Manolo Santana se encuentra bien y su salud «no ha experimentado ningún cambio» en las últimas horas, incluso sigue en «constante comunicación» con diversos temas relaciones con el Mutua Madrid Open , torneo del que es presidente honorífico.

Finalmente se disputará el partido entre el Barcelona y el Athletic Club después de que dos miembros del cuerpo técnico del club azulgrana hubieran dado positivos y todos los componentes de la plantilla se hubieran tenido que someter esta mañana a pruebas PCR para determinar si estaban contagiados. El club catalán ha emitido un comunicado en el que asegura que todos los futbolistas han dado negativo, motivo por el que mañana podrán desplazarse a Bilbao para disputar el encuentro de Liga.

La política de cesiones del Real Madrid cambió radicalmente con la vuelta de Florentino Pérez a la presidencia blanca, en el verano de 2009. Desde entonces, en la mayoría de los casos que el club cree tener en su poder un mirlo con hechuras para asentarse y deslumbra en el primer equipo, pero sin hueco en ese mismo momento, la prioridad es otorgarle minutos de élite antes que entrenamientos en Valdebebas y partidos con el Castilla. En algunos casos, la fórmula es la cesión sin opción de compra ninguna por parte del club beneficiario . En otros, la venta con una opción de recompra por parte del Madrid durante los dos primeros años desde la salida del jugador de la entidad blanca.

El Barcelona no ha satisfecho aún la totalidad de pagos a los futbolistas de su filial y la AFE lo ha denunciado en un comunicado en el que ha recordado que el plazo para que los clubes de segunda B ingresaran las cantidades denunciadas por algunas futbolistas, aprobadas por la Comisión Mixta , finalizó el pasado 30 de diciembre. El club azulgrana no es el único afectado, ya que el Club Deportivo Alcoyano, el Extremadura U. D., el Lleida Esportiu Terraferma y el Real Club Recreativo de Huelva tampoco han pagado la totalidad de las nóminas de sus respectivas plantillas.