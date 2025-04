«El Atlético va primero por su defensa, ganan justito»

Ronald Koeman celebró que sus jugadores dieran negativo en los test y puedan viajar mañana a Bilbao para enfrentarse al Athletic . El holandés también quiso defender a sus futbolistas y culpó a detalles de la situación en la que estaban en Liga. Y para ello puso como ejemplo al Atlético de Madrid . «Creo que el equipo intenta jugar de la misma manera en casa que fuera, creando peligro, ocasiones de marcar. Fuera de casa hemos cometido más errores individuales en defensa que nos han constado cuatro o cinco goles. Con los futbolistas que tenemos hay que ser más efectivos. Pero el resto de equipos no ganan 4-0 . El Atlético de Madrid va primero por su defensa y gana los partidos justito», explicó el entrenador. Precisamente, la falta de acierto es uno de los grandes debe de su equipo, aunque aseguró que no puede ensayar profundamente este aspecto: « No podemos entrenar mucho , solo recuperar y preparar el siguiente encuentro. Chutamos, finalizamos jugadas, pero todo muy corto porque no podemos cansar a los jugadores, que tienen que jugar muchos partidos. Es más importante la confianza de los jugadores, que tienen que chutar, y de los centrocampistas, que tienen que llegar arriba. El equipo necesita más goles y no solo depende de los delanteros . Hay que aumentar la eficacia».

Koeman también valoró cómo ha vivido la posibilidad de que el partido se aplazara a causa de los positivos de dos miembros de su cuerpo técnico. «Estaba tranquilo porque hay cosas que no se pueden controlar. Seguimos el protocolo de la Liga. Menos mal que todo el mundo ha sido negativo en el test de esta mañana y hemos podido entrenar para preparar el partido de mañana», explicó antes de añadir: «No me preocupa porque es un partido que hay que jugar. Es el calendario y siempre he tenido en la cabeza que había jugar».

El mercado también tuvo su hueco en la rueda de prensa. Analizó la ausencia de Carles Aleñá en la lista de convocados para viajar a Bilbao, ya que el canterano está negociando su cesión al Getafe hasta final de temporada. «Hasta que sea definitivo no quiero hablar de este tema. Tiene permiso del club para intentar buscar su salida y a partir de que todo esté hecho podré opinar. Siempre hay jugadores que pueden decidir quedarse o seguir porque es un futbolista de futuro que tiene que jugar. Aleñá ha decidido buscar una salida », apuntó. Y se refirió a la posibilidad de reforzarse con fichajes: «Cualquier entrenador mira en el mes de enero cómo se puede mejorar el equipo y la plantilla. Yo he diseñado un plan de bajas y fichajes . Dependerá del club que sigamos o no con los jugadores que tenemos».