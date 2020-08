Las últimas noticias de hoy de actualidad y la última hora de deportes del domingo, 23 de agosto del 2020 Entérate de la última hora y los sucesos que han tenido lugar hoy en deportes. Descubre las últimas noticias del día 23 de agosto del 2020 y el resumen más completo de ABC.es. Infórmate con la mejor información de las secciones del periódico para estar al día.

Estar informado sobre las novedades de hoy es esencial para conocer el mundo que nos rodea. Pero, si no tienes demasiado tiempo, ABC pone a disposición de todos los lectores que lo deseen, el mejor resumen del domingo, 23, agosto aquí mismo:

Maverick Viñales vuelve a nacer por segundo domingo consecutivo. Si el pasado fin de semana fue por un accidente entre Morbidelli y Zarco cuyas motos salieron volando y pasaron por detrás de él, en el Gran Premio de Estiria, el piloto de Yamaha tuvo que tirarse de la moto, a 220 kilómetros por hora, porque tuvo un problema con los frenos. La moto acabó incendiada en las protecciones y se sacó la bandera roja.

El estadio Da Luz en Lisboa acoge este domingo la ansiada final de la Champions League, que será la sexta para el Bayern de Múnich y la primera en la historia del París Saint-Germain.

Fernando Alonso se enfrenta por tercera vez, tras sus intentos de 2017 y 2018, a una carrera diferente. Nada que ver con la Fórmula 1 o con cualquier otra competición de velocidad. Las 500 Millas de Indianápolis tienen sus propias reglas, algunas de ellas inamovibles desde que se creó en 1911. La primera de ellas, la salida: «Ladies and gentlemen, start your engines», «Damas y caballeros, enciendan sus motores».

En otro Gran Premio loco, otro ganador inesperado. Un Miguel Oliveira que se encontró con la victoria porque Pol Espargaró y Jack Miller se enzarzaron en una lucha por la primera posición que acabó con ambos en el verde. y en el lío, primera victoria de su vida para el portugués en MotoGP.

El veterano británico Andy Murray y los jóvenes canadienses Felix Auger-Aliassime y Denis Shapovalov fueron los grandes protagonistas de la primera jornada del Masters 1.000 de Cincinnati, que este año se disputa en Nueva York, debido a la pandemia del coronavirus, convirtiendo en una burbuja el recinto del Centro Nacional de Tenis Billie Jean King, de Flushing Meadows, donde también se disputará a continuación el Abierto de EE.UU.

Serena Williams no quiere perder tiempo en intentar alcanzar una muesca más en su abultado palmarés. Apuntada al torneo de Cincinnati, quiere prepararse bien para el US Open, el Grand Slam que se le resiste y, por tanto, también el récord de Margaret Court de 24 grandes títulos. No obstante, el coronavirus sigue en el aire y la estadounidense, a pesar de que los dos torneos han creado una burbuja hermética sobre los jugadores, ha decidido reducir esa burbuja todavía más y convive en una casa aislada y no en el hotel ofrecido por la organización.

Se hace raro un Mundial de MotoGP sin Marc Márquez en parrilla. Desde que ascendió a la máxima categoría nunca se había perdido una carrera, y en este 2020 se las está perdiendo todas. La caída en el estreno del campeonato, en el Gran Premio de España, le produjo la fractura del húmero. Se operó y a los tres días estaba de vuelta en la moto, pero el dolor fue demasiado y no participó en la siguiente prueba.