La burbuja dentro de la burbuja de Serena Williams

Serena Williams no quiere perder tiempo en intentar alcanzar una muesca más en su abultado palmarés. Apuntada al torneo de Cincinnati , quiere prepararse bien para el US Open, el Grand Slam que se le resiste y, por tanto, también el récord de Margaret Court de 24 grandes títulos. No obstante, el coronavirus sigue en el aire y la estadounidense, a pesar de que los dos torneos han creado una burbuja hermética sobre los jugadores, ha decidido reducir esa burbuja todavía más y convive en una casa aislada y no en el hotel ofrecido por la organización.

«Tengo problemas de salud y no quiero contagiarme y ponerme enferma. No quise estar en el hotel porque tengo problemas pulmonares y sentí que era demasiado riesgo para mí . En una casa, puedo controlar todo más. Necesito poner la mente en otras cosas para poder jugar bien».

Sobre la multitud de bajas que se han producido por los temores por el coronavirus, Williams quiso quitar importancia a un US Open sin muchos de los grandes nombres. «El tenis tiene que volver. Creo que todo el año merece un gran asterisco porque ha sido un año especial, no habíamos sufrido esto en la historia. Creo que estamos viviendo una lección para el futuro. Si ganas [este US Open] es como 'he logrado ganar en estas circunstancias locas en donde no hay aficionados. Es raro y creo que va a ser más una prueba mental que otra cosa».

