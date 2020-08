Márquez: «Una vez perdido el año, más vale recuperarse bien»

Actualizado: 23/08/2020 15:40h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Se hace raro un Mundial de MotoGP sin Marc Márquez en parrilla. Desde que ascendió a la máxima categoría nunca se había perdido una carrera, y en este 2020 se las está perdiendo todas. La caída en el estreno del campeonato, en el Gran Premio de España, le produjo la fractura del húmero. Se operó y a los tres días estaba de vuelta en la moto, pero el dolor fue demasiado y no participó en la siguiente prueba.

Pocos días después, el propio piloto anunciaba que tenía que volver a operarse: la placa de titanio que le pusieron en la primera intervención se había desplazado. Como conclusión, respetará los tiempos del cuerpo y no se pone fecha de regreso, con dos o tres meses por delante para que el húmero sane. Y tras la decisión, el piloto habló en los micrófonos de Dazn para explicar esta situación:

«A nivel moral no es el mejor momento. Sigo todos los entrenamientos y se hace raro después de 7 años sin perderme ninguna carrera. Pero toca paciencia y respetar el cuerpo», indicó sobre su estado anímico.

Y del problema en la placa explicó: «Seguimos la recomendación de los médicos de que podía hacer vida normal después de la primera operación. Confié en ellos porque me han hecho muchísimas operaciones y siempre han salido bien, pero siempre hay una que sale mal. Igual que yo he arriesgado siempre y me ha dado muchas alegrías y arriesgué en Jerez y salió mal».

«Ni los médicos se esperaban que se desplazara la placa. No aguantó lo que decían. Un error, sí. Pero a toro pasado todo el mundo sabe. Volví a Jerez porque sigues las recomendaciones y esto es como si te dicen: te operas de una pierna y te dicen que puedes caminar sin muletas. ¿Qué haces? pues no te pones la muleta. Y en Jerez había el mismo riesgo que en Brno o en Austria porque un hueso tarda unas seis semanas en soldarse».

Y da por terminada la temporada, por supuesto, pero espera regresar para las últimas carreras con el objetivo de preparar bien el Mundial de 2021: «Ahora somos mucho más prudentes. También con un hombro que sufrió todo el invierno. Una vez la temporada perdida, vale más recuperarse bien y volver cuando el cuerpo decida. Perder un año pero que vengan muchos más. Echo de menos las carreras y MotoGP, pero sobre todo al equipo».

Sobre este campeonato también admitió que parecía que «nadie quiere ganar»: «Todos están fallando. No hay un líder claro. Es un año raro, difícil de analizar. Con muchas ganas de volver porque hay mucha igualdad».